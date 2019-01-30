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中國運載火箭2019海上首秀　長征十一號預計在黃海升空

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4顆微小衛星送入太空 長征十一號運載火箭首飛成功（圖／翻攝自大陸網站）

▲長征十一號運載火箭於2015年首飛成功（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

中國2018年以突破歷史的37次發射，首次獨居世界航天發射次數年度第一。邁入2019除了宣布開啟計劃全年實施30餘次太空發射外，長征十一號運載火箭也將首度執行次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗，地點預計選擇在黃海海域

《中新網》報導，中國航天科技集團長征十一號運載火箭副總指揮金鑫指出，2019年長征十一號運載火箭計劃執行4次發射任務，包含首次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗、2次商業發射以及1次國家任務。其中的中國運載火箭海上首秀，具備五級海上運輸和三級海上發射的能力。

資料顯示，長征十一號運載火箭是中國新一代運載火箭中唯一一型固體型號，全長20.8米，箭體直徑2.0米，重58噸，起飛推力120噸，700千米（公里）太陽同步軌道運載能力達350公斤，低軌運載能力可達700公斤。自2015年9月25日完成首飛以來，該運載火箭已實現連續6次高精度入軌、連續6次箭上質量零問題、連續6次準時發射，累計共將25顆衛星送入預定軌道。

▼長征十一號固體運載火箭曾採用「一箭六星」方式升空，完成該型火箭的首次全商業發射。（圖／翻攝自中新網）

長征十一號固體運載火箭採用「一箭六星」方式升空，完成該型火箭的首次全商業發射。（圖／翻攝自中新網）

金鑫指出，長征十一號運載火箭實施海上發射具有五方面的意義。首先，其可滿足日益增長的低傾角小衛星的發射需求，有效填補相關空白。第二，滿足運載火箭滑落區安全性保障需求，採取海上發射，可靈活選擇發射點。第三，可滿足運載火箭商業化發展需要，通過軍民融合的模式采用民用船舶，建立開放共享的軍民融合發射體系，降低衛星發射成本。

第四，其將牽引帶動海上發射技術的發展，通過開展海上發射技術試驗，突破海上發射關鍵技術，為可重複運載火箭的海上回收和航天領域的技術發展奠定基礎。最後，長征十一號運載火箭可滿足海上絲綢之路沿線國家的航天發展需要，通過建設海上發射專用的發射平台，具備實施全球海域的發射能力，滿足低緯度地區衛星組網的發展需求。

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關鍵字：長征十一號,運載火箭,黃海,中國航天科技集團,中國航天

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