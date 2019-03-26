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對韓開罰50萬元　 高思博：陸委會淪落為綠朝錦衣衛

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▲高思博指出，陸委會認為高雄市長韓國瑜港澳行，恐有違反《兩岸人民關係條例》的情況，最高可處50萬元以下罰鍰，這是蔡政府事後補刀追殺的荒謬行為。（圖／記者林悅翻攝）

▲高思博指出，陸委會認為高雄市長韓國瑜港澳行，恐有違反《兩岸人民關係條例》的情況，最高可處50萬元以下罰鍰，這是蔡政府事後補刀追殺的荒謬行為。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜港澳深廈行，與中聯辦的官員會面，並與大陸國台辦主任劉結一見面，陸委會表示，韓國瑜的行程恐有違反《兩岸人民關係條例》的情況，最高可處50萬元以下罰鍰，高思博認為，這是蔡政府事後補刀追殺的荒謬行為。

曾任行政院政務委員，分管過移民署、陸委會業務的高思博前政委表示，蔡政府「反中」已經到不可思議的程度。高思博指出，陸委會這樣的行為，是把《兩岸人民關係條例》，當作對付對兩岸未來發展與蔡政府不同意見者的工具，是在誅殺政治異己，淪落為綠朝的錦衣衛！

高思博說，韓國瑜市長這次拜訪港、澳、廈門與深圳，到了當地便是客隨主便，基本上尊重接待單位的安排，更何況會見港、澳中聯辦官員的行程，事先早已報備陸委會；與大陸國台辦主任劉結一的會面，高雄市政府也在雙方會面前緊急補件陸委會。陸委會事前允許，事後才喊要開罰，實在不合理！

陸委會以《兩岸人民關係條例》第33-1條，質疑韓市長與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，有涉及政治性內容之合作行為，但高思博指出，韓國瑜市長此行主要是拼經濟，主張「九二共識」是韓市長一貫的兩岸政策，難道與港、澳及大陸官員會晤，就是與中共進行「政治合作」，那麼藍、綠許多政治人物豈不都要受罰。

高思博也強調，韓國瑜市長是以中華民國直轄市市長的身份，正式出訪港、澳及大陸，與大陸官員會面，正突顯中華民國作為政治實體，兩岸可以平等對話，兩岸官員可以對等交流，對於促進兩岸的和平穩定與發展來說，是件好事，絕不是和誰見面，就會賣台。如果綠營的政治人物可以登陸，也可以見大陸官員，藍營卻不行，只是突顯綠營的雙重標準和虛偽，對韓國瑜市長的質疑和批評，都是欲加之罪，何患無辭。

高思博認為蔡政府和綠營人士，對於韓國瑜市長此行的種種不理性指控，正突顯綠營被台獨神主牌禁錮，治國全憑「意識形態」的問題。台灣人現在要的，是貨出得去，人進得來，能夠安定、繁榮、發大財！

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