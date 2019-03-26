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櫸木樹根長出罕見靈芝　酷似「台灣黑熊」民眾嘖嘖稱奇

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▲20多年前種的櫸木，竟然長出靈芝，妙的是外型還酷似台灣黑熊，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲20多年前種的櫸木，竟然長出靈芝，妙的是外型還酷似台灣黑熊，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗銅鑼鄉一名徐先生，20多年前將櫸木移植回家種在後院，2018年初時長出一朵長、寬各20公分的靈芝，後來下方又長出一朵，中間連接兩朵靈芝的柱狀部分竟然出現台灣黑熊的圖案，消息傳出吸引許多人前往觀賞，高齡80歲的老先生甚至說他活這麼大歲數，都不曾見過這樣的靈芝，朋友原本提議要把靈芝拿來泡酒，但徐先生說沒有100萬不會割愛。

▲徐先生說，這難得一見的靈芝，沒有出價超過100萬元，決不會割愛的（圖／記者黃孟珍翻攝）

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▲徐先生說，這難得一見的靈芝，沒有出價超過100萬元，決不會割愛的（圖／記者黃孟珍翻攝）

主人徐木雲指出，20多年前把一棵櫸木從三義鄉移植到自家後院，最近發現櫸木樹根上長出白色菌絲，經過2年多成長，竟變成「獨一無二」的野生靈芝，不但深褐色菌蓋長的漂亮，味道聞起來，「似乎精神也變好」。

附近民眾得知這消息，紛紛前來一探究竟，有眼尖的民眾發現，靈芝中間的菌柄，造型酷似雙腳站立的台灣黑熊圖案，連80歲的老先生都嘖嘖稱奇說，這輩子還是頭一次看到那麼罕見的靈芝。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，這棵長、寬各約20公分的野生靈芝，確實比一般靈芝較大，不過靈芝的生長條件，除了溫度約在攝氏20至30度C，濕度大約80%左右外，也顯示樹木根部有枯萎的情況，才會長出菌絲體，但中藥行老闆也提醒民眾，千萬不要自行採摘，吃錯了不但不會延年益壽，反而有生命危險。

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關鍵字：銅鑼,靈芝,台灣黑熊

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