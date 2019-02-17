悚！休旅車與貨車橋上對撞「削掉一半」　女駕駛重傷進加護

▲休旅車駕駛救出時，頭部有撕裂傷，送醫急救仍因失血過多休克，漏夜送進加護病房觀察。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉中平大橋16日晚間7時左右發生休旅車對撞貨車的意外事故；一輛由莊姓婦人（44歲）所駕駛的銀色休旅車，因不明原因，高速對撞對向由彭姓男子（22歲）所駕駛的貨車；導致休旅車被削去一半的車身，張婦頭部嚴重撕裂傷，送醫急救仍因失血過多休克，漏夜送進加護病房觀察。肇事原因正由警方漏夜調查中。

▲救護人員趕緊將莊姓婦人送醫急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，彭姓男子開著載有大型耕耘機的貨車，行經銅鑼中平大橋上，也不知什麼原因，就被莊婦所駕駛的休旅車迎面對撞，休旅車被貨車撞擊後，整台車左半邊削去一大半，車頂也凹陷變形，莊婦更一度受困夾在車內。

消防人員獲報抵達現場救援，發現莊婦頭部有明顯撕裂傷，用器材破壞車身後，才將受困的莊婦救出送醫，緊急送往苗栗市大千醫院急救，但因大量失血休克，送進加護病房觀察，仍有生命危險。警方初步了解，彭男無酒駕，莊女待檢驗。

▲休旅車被強大的撞擊力削掉一半車身，整輛車如同廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，現場並無煞車痕跡，兩方也都無行車紀錄器，所以一時之間還難以釐清，初步懷疑可能有單方超車不慎，或閃避動物、掉落物才偏離車道，而造成這次意外事故。