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韓國瑜訪陸最後階段　將與「涉台智庫」廈大台灣研究院座談

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▲韓國瑜廈門簽約,會見。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜經濟之旅最後一站來到廈門。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜的「經濟之旅」來到最後階段，27日他將參訪廈門南普陀寺、海滄遠海自動化碼頭、兩岸青創基地，並與廈門大學台灣研究院、廈門台商協會進行會談。這也是韓國瑜訪陸的最後一個全天行程，28日上午一行人將搭機返回高雄。

根據行程，韓國瑜一早將先到南普陀寺參拜，南普陀寺為一座有千年歷史的佛教寺廟，供奉觀世音菩薩，在閩南、東南亞有很大的影響力。值得注意的是，韓國瑜26日與廈門市委書記胡昌升會談時提到，高雄與廈門有很多共通點，特別是宗教信仰，「廈門人拜媽祖、台灣人也拜媽祖，廈門人拜玄天上帝、台灣人也拜玄天上帝，廈門人拜觀世音菩薩、台灣人也拜觀世音菩薩，宗教信仰都是一樣的，踏進廈門就像回到家一樣，感覺是很親密的。」

▼廈門南普陀寺。（圖／南普陀寺官方）

▲廈門南普陀寺。（圖／南普陀寺官方）

▲廈門南普陀寺。（圖／南普陀寺官方）

結束南普陀寺的參訪，韓國瑜將前往「廈門大學台灣研究院」會談。廈大台研院的成立與大陸1979年發表的《告台灣同胞書》有很大淵源，《告台灣同胞書》中提到，「祖國大陸對台方針政策出現重大轉變，中央有關部門開始考慮籌設專門從事台灣研究的學術機構。」

由於廈大當時已有10多位從事台灣研究的教授，因此隔年便在的中央對台領導小組、福建省委書記、教育部的批示下，成立台研院的前身「台灣研究所」。不過，值得注意的是，韓國瑜與台研院的會談不開放採訪，所以會談的內容也格外引人遐想。

▼廈門大學因校園美觀，也是熱門觀光景點，為避免影響學生權益，參觀需經過申請。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門大學,廈大。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門大學,廈大。（圖／記者蔡紹堅攝）

離開台研院後，韓國瑜將與廈門台商協會座談。據了解，出席的台商約有20多人，還包含當地一些台青，會談的內容將聚焦在廈門與高雄的交流合作，包含廈門港與高雄港的「雙港論壇」、自由貿易特區的構建及連結、台灣青年的創業就業問題，以及商業貿易的進一步合作。

▼廈門台商協會非常期待韓國瑜的到來。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲廈門台商期待韓國瑜來訪　廈門台協會長吳家瑩：盼與高雄建立兄弟關係。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

下午，韓國瑜將參訪廈門海滄遠海自動化碼頭。廈門與高雄同為海港城市，廈門港的吞吐量2017年超越高雄港，成為世界排名第14名，以吞吐量來說，實力是非常接近的，不同的是，廈門港近年積極發展「海鐵聯運」，透過航線優勢與「中歐班列」，參與「一帶一路」計畫，若兩港進一步加深合作，未來從高雄港運運出的貨物，也有機會拓展至中亞、西亞、歐洲。

晚間，韓國瑜將在飯店接受廈門台商協會的宴請，結束在廈門，也是整個經濟之旅的最後一個行程，準備28日一早搭乘飛機返回高雄。

▼廈門集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：韓國瑜,韓國瑜訪陸,韓國瑜大陸行,廈門,高雄,廈門大學,廈大,廈大台研院

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