「韓國瑜條款」規範縣市長赴港澳　陸委會擬修法：維護國家安全

▲韓國瑜說，「我們在外面拚了52億的訂單，台北要罰我50萬，這是不是腦袋壞掉了？」（圖／記者蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜港澳深廈行，與中聯辦官員和大陸國台辦主任劉結一見面。陸委會表示，韓國瑜的行程恐有違反《兩岸人民關係條例》的情況，最高可處50萬元以下罰鍰。陸委會並將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範。

韓國瑜拚經濟之旅第5天、26日抵達廈門，簽下9億元人民幣（約合新台幣9.2億元）訂單，賣出1.5萬公噸的農、漁產品，此行累積下來的訂單金額已達新台幣52億元，突破原本預期。他在採購簽約儀式上接受媒體聯訪表示，「我們在外面拚了52億的訂單，台北要罰我50萬，這是不是腦袋壞掉了？」

陸委會則說，韓國瑜訪港澳，行前未公布與港澳中聯辦會晤行程，引發輿論譁然；中聯辦的政治屬性人盡皆知，該機構是中共滲透港澳、強化「一國」及弱化「兩制」的推手，其對港澳政治、思想、言論的管控，種種逆行倒施作為除遭國際社會批評，亦受台灣、港澳民眾唾棄。

▼韓國瑜會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

▼韓國瑜會見香港中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

陸委會表示，韓市長此行原申請赴大陸參訪交流計畫，未列明會見國台辦主任劉結一，出境後始於25日正式行文提出補件，且在香港與中聯辦官員會見並未公開，這與韓市長行前對外說明行程會公開透明未盡相符。

陸委會指出，由於韓市長此行與陸方官員會晤，涉及極其敏感的政治行為，引起外界諸多猜測；本會早先已籲請韓市長行程應公開透明，並已建請內政部聯審會同意，要求韓市長返國後限期到聯審會說明，以釋外界疑慮，並讓民眾放心。

《聯合報》報導，陸委會將制定「韓國瑜條款」，使直轄市長、縣市長和政務人員等人赴港澳時能有申請流程及行為規範，並依總統蔡英文指示，研議修正《香港澳門關係條例》以維護國家安全。