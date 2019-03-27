獨／韓國瑜訪廈大台研院　聚焦2020打敗民進黨、「九二共識」不被妖魔化

▲高雄市長韓國瑜上午廈大台研院進行閉門座談，將聚焦如何打敗民進黨。（合成圖／記者陶本和、吳奕靖攝）

記者蔡浩祥／廈門報導

高雄市長韓國瑜訪陸行程接近尾聲，上午前往廈門大學台研院進行閉門座談。主張「九二共識」勝選的韓國瑜，又是國民黨力捧2020熱門人選，首次與大陸涉台智庫交手，所觸及議題讓人好奇。據透露，本次座談聚焦三大部分，一是如何打敗民進黨、二是怎樣不讓「九二共識」、「一國兩制」被妖魔化、三則私下打探是否出馬角逐2020。

其實，台灣政治人物與涉台智庫交流並非新鮮事，我駐日代表謝長廷就曾於2012年，以「開展之旅」形式，拜會廈門大學台研院；時任台南市長賴清德也在2014年，前往上海復旦大學與學者交流。

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

但，不同於前述兩者，2018年的「韓流崛起」讓民進黨在九合一選戰大敗，成為大陸各涉台智庫的「必修」課，加上兩岸官方溝通、聯繫機制中斷，以智庫為主的二軌交流受到相當影響，與韓國瑜座談，對涉台智庫而言，相當需要。

有關閉門座談細節，廈大台研院方面，將由院長李鵬領軍，與唐永紅、劉國深、陳先才等知名涉台學者，在淡江大學大陸研究所副教授張五岳陪同下，與韓國瑜進行相關座談。

▲廈門大學台研院長李鵬。（圖／中南經濟政法大學）

值得關注的是，為「知己知彼」，廈大研究院在2017年底低調增設「民進黨研究中心」，這是大陸對台研究機構獨立開設的首例，陳先才就是該研究中心的主任。

熟知內情人士透露，本次座談聚焦三大部分，一是2018年九合一選戰，「韓流崛起」重挫民進黨，究竟「韓流」形成的主、客觀因素如何？有待韓國瑜本人經驗分享。

▲「韓國瑜模式」讓大陸涉台智庫相當好奇。（圖／記者蔡紹堅攝）

二是怎樣不讓「九二共識」、「一中各表」被妖魔化。該人士指出，以陸方角度看，韓國瑜成功把「九二共識」打入南台灣，讓民眾願意支持「九二共識」，如何進一步做到不被妖魔化，為今後「一國兩制」推廣奠定下基礎，也是這場閉門座談重點之一。

三則是2020是否出馬角逐？該人士研判，韓國瑜昨天在媒體聯訪的態度仍不明確，或許得再觀察一段時間才選擇是否表態，但希望能私下探知韓國瑜的真正意願。