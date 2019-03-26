「神明上身，不在一起會倒楣」喚不回愛妻　人夫槓姐夫

▲林男因愛妻離家不回，懷疑姐夫假借神明之意，誆騙妻子，因此向檢方按鈴申告。（示意圖，與新聞事件無關／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣1名林男2018年4月妻子徐女不告而別，他懷疑徐女的姐夫韓男假借神明之意，誆騙徐女不跟他在一定就會遭受厄運，誘拐徐女離家並且懷孕，向檢方按鈴申告韓男和誘有配偶之人脫離家庭罪嫌。不過，新竹檢方偵查後認韓男罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢方調查，林男和妻子徐女在2018年4月間發生爭吵，徐女憤而離家出走，投靠姐夫韓男、暫住在韓家、不願返家，徐女甚至在臉書上po出懷孕的訊息，讓林男抓狂，懷疑姐夫與妻有一腿。

林男具狀控告韓男，姐夫自稱是神明化身，比他還厲害，若妻子徐女不跟韓在一起，就會遭受厄運等語，誘拐妻子離家出走，並且還懷孕。

韓男堅決否認涉有和誘罪嫌，他表示，因為他是徐女的姐夫，林男與徐女的小孩出生後，曾交給他們夫妻帶，因林男夫妻的感情出現問題，林男還請他力勸徐女回歸家庭，但徐女強力表態，無法與丈夫再談下去。

韓男表示，徐女離家後打給他夫妻倆，才把徐女帶到新竹住，他更沒有以神明上身等言語來誘拐徐女離家出走。

徐女也證稱，離家原因是壓力太大，投靠姐父韓男後，姐夫有勸她回去，是她自己不想回家，姐夫並沒有提過他是神明附身，她在臉書上張貼懷孕的事情，是指姐姐懷孕，自己並沒懷孕。

林男提出大姨子、徐女及張姓表哥對話紀錄，其中徐女姐姐表示知道妹妹與韓男在一起，張男稱徐女跟到一個垃圾人，被下了什麼符咒等語。

新竹檢方認，這些對話僅是徐家人的猜測言論，難以認定韓男確實誘拐徐女離家，且缺乏其他積極證據證明韓男有和誘犯行，應認罪嫌不足，以不起訴處分。

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