氣質人妻偷吃17歲小鮮肉...「少這一味」讓她著迷！老公還幫提告

▲人妻偷吃小鮮肉。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

社會中心／綜合報導

台北一名超過40歲的施姓鋼琴女老師日前背著丈夫和17歲的小鮮肉王男偷情，沒想到投入感情後遭到拋棄，但被戴綠帽的施女丈夫不但不在意，還反過來幫妻子與小王對質，之後更為了愛妻對小鮮肉提告。開庭後王男坦承去時有發生過性關係，檢方將依妨害家庭罪起訴王男。

據《蘋果日報》報導，年逾40歲的施女長相美麗精緻，身材也保養得宜，不輸年輕妹子。不過，就在2017年7月，她參加世貿樂器大展時認識了從事音樂創作工作的王男，雖然兩人年紀相差近20歲，但因為興趣相符，一拍即合，聊起了音樂、人生與夢想，之後交換LINE留下聯絡方式。



施女表示，自從認識了志趣相投的小鮮肉之後，每天最期待最快樂的事情就是偷偷用LINE與對方傳情談心，逐漸墜入愛河。而她也曾坦承自己是人妻，但王男回答「沒關係、不論妳是誰，我都深愛著妳」，就是這樣的甜蜜走心攻勢，讓鋼琴老師身陷熱戀，回頭才發現無法自拔。

施女更曾把小王直接叫到家裡來，在夫妻每天睡著的床上發生性關係，也曾到旅館開房間。沒想到不久後，王男態度轉為冷淡，更表明自己已有女友，只是「出來玩玩」，不必太認真，這番舉動讓付出真心的施女錯愕不已，才向老公坦承外遇偷情的事情。

沒想到施女丈夫不但沒生氣，還去找王男理論，要求對方不要不理妻子，但王男仍不願回頭，他憤而對小鮮肉提起妨害家庭告訴。王男到案後否認曾與施女發生性關係，檢察官則詢問施女，王男身上是否有什麼特徵，可證明上過床，施女羞怯回答「他全身很乾淨、很白、而且下面沒有臭味」。

檢察官認為，這種特徵根本就無法查驗，只好安排當庭對質，結果王男突然改口表示兩人曾發生性關係。最後檢察官將王男依妨害家庭罪起訴，施女則是獲得丈夫撤告，不起訴處分。

