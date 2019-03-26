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4粒種籽竟種出上千萬元大麻　富家子「想推廣」在自家頂樓栽種

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▲陳男與郭男一起種植大麻，被警方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳男與郭男一起種植大麻，被警方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

30歲富二代陳男偷偷吸食大麻長達10年，都未被警方察覺，想說「大麻是好東西」，便瞞著家人，找來住在屏東縣麟洛鄉的32歲郭姓友人協助，在自家頂樓搭設自製木箱內棚，以水耕方式種植大麻，他從4顆種籽培育出4株大麻，再用阡插技術培育出53株大麻（總計57株），市價逾1000萬元，被警方查獲。

▲陳男與郭男一起種植大麻，被警方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起事件被刑事局南部打擊犯罪中心會同台中、高雄警方查獲，警方指出，在2018年調查廖姓男子為首的大麻種植集團時，察覺陳男與此集團往來頻繁，內容都是討論大麻栽培技術，才進一步查獲陳男夥同郭男種植大麻。

據了解，陳男是居住在沙鹿區的富二代，與郭男是某私立科技大學工業設計學系的同學，兩人自就讀大學期間就開始吸大麻，為推廣大麻這個「好東西」，由郭男畫設計圖架設專業栽培設備，再由陳男在30坪大的自家透天厝五樓頂樓上種植，光是設備就斥資10餘萬元，就連陳男的父母都不知道兒子在頂樓做些甚麼事。

▲陳男與郭男一起種植大麻，被警方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於大麻種籽從何而來，陳男向警方供稱，是有次向網友買大麻要吸食時，發現大麻花內藏有4粒種籽，於是將種籽培育成4株大麻，再用阡插繁殖出53大麻株，合計共57株，成品396公克，警方以每公克市價1000至1500元計算，這批大麻市價逾1000萬元。

▲陳男與郭男一起種植大麻，被警方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方在陳男住家5樓查扣大麻植株、大麻成品及種子、烘乾及種植設備、大麻種植手冊等証物，懷疑陳男與郭男想販毒，但兩人都矢口否認，並說「很喜歡大麻，認為大麻是好東西，很想推廣大麻」，警方將兩人移送法辦，陳男羈押獲准，郭男則限制住居釋回。

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關鍵字：大麻,種籽,阡插,透天厝,頂樓

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