飆車撞死3人開價賠150萬　謝亞軒磕3響頭！家屬憤怒拍桌

記者楊佩琪／台北報導

在台北市南京東路上飆車撞死3人的男子謝亞軒，21日上午與死者家屬進行調解，但家屬氣憤難平，拿出死者遺照要求謝亞軒當場磕3個響頭。雖然謝亞軒照做，並不斷說對不起，但透過律師表示謝家願意賠償3名死者150萬元，更讓死者家屬氣到拍桌，強調根本敷衍，怒斥「關到死」、「要你一輩子活在懺悔裡。」

▲遭謝亞軒飆車撞死的一對資源回收夫妻，大兒子痛斥150萬賠3條人命，沒有人會接受。（圖／記者楊佩琪攝）

2018年10月11日，謝亞軒與友人黃佑呈，在南京東路上競速飆車。接近南京東路四段、敦化北路口時，謝亞軒駕駛TOYOTA轎車疑似閃避車流與公車安全島，失控衝進一旁騎樓，當場撞死大樓保全及一對資源回收夫妻。台北地檢署依妨害公眾往來安全、過失致死等罪，將謝、黃2人提起公訴。

目前全案進入台北地方法院審理中，法官安排謝男與死者家屬進行調解，也是家屬在案發後，首次與謝亞軒面對面。看到害死家人的謝男，家屬情緒相當激動，拿出死者照片，要求謝男磕3個響頭「你一個油門踩下去，他們就回不了家！要你一輩子活在懺悔裡！」

▲謝亞軒的母親也出席調解庭，離去時看得出眼眶泛淚。一旁出現一妙齡女性友人陪同。（圖／記者楊佩琪翻攝）

謝男因此站起身磕頭，並不斷說著對不起，但還是平息不了家屬的怒氣，尤其案發後謝家也一通電話致意道歉都沒有，現在要談賠償，卻連具體的方案都不講「他自己都不知道怎麼賠，就要求我們原諒你？」

而當謝男委任律師提出，謝家願意賠償3名死者一共150萬元時，家屬怒氣爆發，氣憤拍桌，痛斥「那我給你300萬換你兒子一條命你願意嗎？」調解破局。

死者黃姓夫妻的大兒子表示，謝男根本沒有誠意，從事發到現在都感覺不到悔意，150萬這種條件不管是誰根本沒人能接受，來調解只是想博同情「現在才磕桌子道歉！有意義嗎？」要求謝男母親講出個方案，也都講不出所以然，希望法官趕快判刑，而在判刑之前不要讓他交保，否則不定時炸彈不知道又要害死多少人。

另一死者大樓保全的妻子，哽咽地說，謝男已經是累犯了，法官應該處以重刑，不能150萬就打發。家屬也強調，調解庭上根本感覺不到誠意，感覺不到和解的意願「他媽媽說150萬，他兒子的生命才寶貴，別人的生命就像狗屎一樣！實在可惡！」

▲謝亞軒目前在押，曾在法庭上向法官表示，希望交保，好讓他與死者家屬見面，當面道歉。（圖／資料照）

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