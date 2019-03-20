富二代砸萬元網購大麻…遭黑吃黑「收到衛生紙」　還被警抓包哭了

▲大麻在台灣屬非法違禁品，購買或使用者將移送法辦。（圖／達志／示意圖）

社會中心／綜合報導

台南一名32歲呂姓富二代因為在加拿大留學時體驗過大麻的滋味，但他回到台灣後仍戒不掉美好，多次和弟弟分享大麻心得文，兄弟倆上癮後還找藥頭提供大麻，原本行徑低調，沒想到有一次花上萬元買大麻時，竟然出現「藥頭黑吃黑」的情形，他的「貨」竟然是一包衛生紙，還被警方監聽鎖定，慘被逮捕。

呂男10多年前在加拿大留學時，就有吸食大麻的習慣，回國後也難以忘懷，甚至還慫恿沒有出國過的弟弟一起吸食，導致兩人都上癮，還會比較哪個貨源的品質比較優良、哪種大麻會有什麼樣的效果。呂男低調買大麻，每次都買一點點，低調10年，他也不想讓家人發現。

去年，呂男購買超過萬元的大麻，竟然遭「藥頭黑吃黑」，用宅配方式收到了一包衛生紙，噴了上萬元卻沒有爽到、被詐騙的他默默吃了悶虧，也不敢去報案，然而這件事情卻被警方監控，認定他是大客戶，因此展開調查。

經過了3個多月的監聽和埋伏，警方18日攻堅後逮捕呂姓兄弟，但只在兩人租屋處找到兩小包大麻。呂男表示，因為上次受害上當後，就不敢再一口氣買大量，因此他一次只敢買一點點。兩人被警方帶回分局調查，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。