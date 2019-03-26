橋道「ㄈ字形」外掛大海　網笑：完美詮釋山不轉路轉

▲日本福井市國道305號成「ㄈ字形」寢網友討論朝聖。（圖／網友カタヤマ@kata104提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

國際中心／綜合報導

近日日本福井市國道305號「ㄈ字形」道路在網路爆紅，從行車紀錄器的駕駛視角可以看到東拐西彎的道路，從空拍則能看到方正直角，跟一般圓滑道路大不相同，立刻引起網友討論，笑稱「『山不轉路轉』這句話被徹底詮釋了」。

綜合日媒報導，日本福井市去年7月受到暴風雨侵襲，大量雨水將山坡沖刷崩塌，國道305號其中路段也被砂土掩埋，因此無法通行，對此，當地政府決定建造一條臨時橋道，只是為了避免道路再度毀壞，選擇將道路規劃成「ㄈ字形」。

當地政府從設計到建造完成總共花了4個月，終於在去年11月完工，該條道路全長210米、寬6米，「ㄈ字形」區域還正好避開砂土傾瀉路段，看起來怪異而特別，雖然臨時，仍足夠讓大型旅遊巴士通過，相當完善。

道路開通後，極度方正的直角道路意外引起網友朝聖與討論，「國道350號，福井市的直角迂迴路，我來朝聖了」、「雖然很簡單，但是滿合理的」、「直角施工比較容易，而且沒有長到可以超速，感覺事故應該會變少」、「感覺可以在中間設個咖啡廳了」、「旁邊什麼建築都沒有，就道路是直角也太顯眼了」。

相關照片被分享到臉書後，不少台灣網友想起「山不轉路轉」這句話，開玩笑表示「這句話被徹底詮釋了」、「看起來方正，轉彎的地方還是1/4圓弧角，完成度很高啊」、「我還以為這東西只會出現在運輸大亨」、「拓海：我有個大膽的想法」；也有網友自嘲「連這種臨時做的路都比台北市的路好」、「悲哀，人家的臨時便道平整度跟完整度都比我們一般省道還來得高多了」。