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憤怒貓專攻擊男人和狗...放過女人與小孩！居民憂：可能被惡魔附身

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國際中心／綜合報導

土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）百瑞巴沙區（Bayrampasa）的一處市場裡，有一隻憤怒又暴走的流浪貓，只要看到有男人或狗從面前經過，便會撲上去攻擊，但如果是女人或小孩，牠則會安靜看著。對於暴走貓如此「瘋狂」行為，當地居民都感到擔憂及害怕，認為「牠可能被惡魔附身了。」

據《每日郵報》報導，從監視器影片可以看到，這隻貓原本靜靜地坐在店門口，只要看到有男人或狗隻經過，牠便會撲上前；但若是女人或小孩經過，牠則非常冷靜。平常共同照料這隻貓的居民表示，牠一直以來都非常溫馴，但最近不知道為何，開始會攻擊男人和狗，卻從來沒有攻擊過女人，「近期一定會帶去獸醫院檢查，希望能找出牠變成如此兇猛的原因。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／MY NEWS TV）

▲憤怒貓看到「男人」就會撲向前攻擊。（圖／翻攝自YouTube／MY NEWS TV）

其中一名居民艾登（Ali Aydin）表示，「牠不算是一隻野貓，因為牠已經很習慣和人們共處，可能是因為最近有生小貓，想要保護孩子們避免受到傷害才會這麼做。」艾登補充說道，「牠每天都會經過這裡，把食物帶回家給小貓們吃，所以我們通常不會關門，讓牠進來找食物。」另一名居民貝爾（Beril Genctur)）則表示，「我曾經看見有人踢牠，而牠又只攻擊男人和狗，可見牠在精神上有某些創傷。」

據了解，伊斯坦布爾「流浪貓眾多」的問題相當嚴重，估計該地至少有3萬隻流浪貓，許多當地人都會特別照料牠們，不僅提供住所，還會替牠們留些食物過冬。

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關鍵字：土耳其,流浪貓

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