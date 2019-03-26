北韓政府高層秘密抵北京　韓媒：慶祝金正恩首度訪華1周年

▲ 李洙墉2月隨金正恩前往越南。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓《韓聯社》報導，在北韓及美國的無核化協商陷入停滯之際，一名推測為政府高層的北韓人士於今（26）日稍早飛抵北京，引起各界關注。

該名人上午自平壤搭乘高麗航空飛機抵達北京首都機場，在貴賓室內坐上中共中央對外聯絡部事先備好的車輛，與北韓駐北京大使館車輛一同離開機場。

韓媒報導，掌管黨對黨間外交事務的對外聯絡部人士及北韓駐京大使池在龍稍早都親自前往機場迎接，顯示該名人士應為政府高層。

有消息指出，此次訪華的官員應為勞動黨國際部部長及最高人民會議外交委員會委員長李洙墉。消息人士表示，該名北韓高官是為領導人金正恩訪華1周年的紀念活動而前往北京。

金正恩於2018年3月25日自北韓乘專用綠皮列車南下，首度出訪北京，至昨（25）日滿1周年，兩國皆未特別舉行紀念活動，但已經在1至2月間透過藝術表演團間的交流提早慶祝；當時前往北京的北韓藝術表演團也是由李洙墉率領。

值得注意的是，在無核化協商中扮演重要角色的美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）目前正訪問北京。他在24日抵達，此行目的為在北韓無核化議題及對北韓制裁上取得中方協助。稍早抵達北京的北韓高層是否會與畢根有所接觸，受到全球關注。