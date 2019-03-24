台北市恐怖情人3年成長近7成！　未同居「跟蹤騷擾」最常見

▲遇到恐怖情人可申請保護令，要求加害方遠離住所。（圖／記者郭世賢攝）

生活中心／綜合報導

恐怖情人新聞案件時有所聞，據統計，台北市親密關係暴力案件近3年成長一成二，呈現持續微幅成長。其中，「未同居」親密關係暴力案件，近三年成長近7成，由於雙方未同住，「跟蹤騷擾」就成了常見的暴力迫害，施暴場所多發生在各自住處，被害人近8成為女性。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，北市親密關係暴力案件，從2016年的5839件、2017年的6151件，2018年又持續增長至6576件。其中，「未同居」親密關係暴力案件也微幅增長，從2016年的221件、2017年的281件，2018年再增加至369件，3年成長約66％。

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▲遇到控制慾強的戀人，要謹慎應對。（圖／翻攝自pixabay）

台北市家防中心督導黃竹萱指出，恐怖情人暴力案件中，又以「跟蹤騷擾」特別多，常見的包含加害方守株待兔，等待對方現身後當街拳打腳踢，又或是哀求復合不成，引起嚴重爭執後再施暴，也有施以精神暴力，採言語威脅要自殺或傷害對方等，施暴場所包含被害人上班地、約會地等公眾場所，不過仍以各自住處為最大宗。

黃竹萱指出，過去「家庭暴力防治法」保護對象鎖定現有或曾有同居關係者，「未同居者」並未納入，已於2015年2月23日修法列入第63-1條，正是俗稱的「恐怖情人條款」，修法後若有受到暴力對待，經法官裁定即可申請保護令，令加害方遠離住所，至少能為人身安全多添一份保障。