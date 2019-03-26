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影／巴拉圭遇「限定版蔣公銅像」　起手勢超帥氣...網讚：必須朝聖

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記者陳亭伃／綜合報導

台灣邦交國17國，其中位於拉丁美洲的巴拉圭，可以說是跟台灣有著相當長的友誼。當地的亞松森市區甚至還聳立著一尊蔣公銅像和中正大道。部落客「融融探險記」過去只有耳聞，這次親自到訪，立刻到當地考察，沒想到真的見到蔣公銅像外，意外發現蔣介石對於巴拉圭有著相當深的寓意，直呼「巴拉圭真的處處都是驚奇啊！」

▲巴拉圭街上可看到蔣公銅像。（圖／臉書「融融歷險記」授權提供）

▲巴拉圭街上可看到蔣公銅像。（圖／臉書「融融歷險記」授權提供下同）

部落客「融融探險記」的Ben，近日冒險到巴拉圭，屬於台灣邦交國之一的國家，更加仔細的走遍街道，了解當地的風俗民情，寄宿在當地居民家也為了更加貼近在地的生活作息。在粉專貼文中，大方分享自己在巴拉圭的心得，提到「在還沒有到巴拉圭以前，就有看過文章提到亞松森市區有蔣公銅像，還有一條中正大道，所以說什麼都要去尋找這隱藏景點。」

▲巴拉圭街上可看到蔣公銅像。（圖／臉書「融融歷險記」授權提供）

▲甚至還有「蔣介石超市」相當驚喜。

沒想到Ben從市區開車出來不久後，出現有別於其他建築風格的「中國式涼亭」接著不遠處就出現了蔣公銅像，甚至就連舉手的姿勢都和在台灣看得不太一樣，而旁邊還出現「蔣介石超市」可見地位不一般。照片一分享立刻讓粉絲相當驚喜，「怎麼搞得那邊更像是在台灣」、「這蔣公銅像的姿勢看起來像在射紙飛機耶」、「太酷了吧！」

而其實過去巴拉圭執政長達35年的「萬年總統」史托斯納爾（Alfredo Stroessner Matiauda）是反共主義者，也因此讓巴拉圭和台灣成為好邦交國長達幾十年，更讓當時和史托斯納爾是好友的蔣介石在當地知名度相當高。

▲巴拉圭街上可看到蔣公銅像。（圖／臉書「融融歷險記」授權提供）

▲路名也出現蔣介石。

 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：融融歷險記 Ben’s Adventure,巴拉圭,邦交國,蔣介石

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