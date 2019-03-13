「快來救我，前夫要帶我去仙桃！」　嫌貧女演出一齣綁架戲

▲情侶示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

大陸中心／綜合報導

武漢一名37歲的於姓女子今年2月受不了男友家境，決定提出分手，但由於不曉得怎麼開口，於是策劃一場「綁票棄屍」的戲碼，「快來救我，前夫要帶我去仙桃」。最終驚動警方，因涉嫌擾亂社會秩序被行政拘留。

綜合陸媒報導，已離異的於姓女子（下稱於女）2018年5月在網路上與36歲的林某（化名）相識，由於同在武漢打工，兩人很快確定戀愛關係。2019年春節，於女準備與林某一同回鄉過年。出發前林某曾表示，家中條件不好。於女則回應，「我也是農村出來的，不介意的。」

到了林某家鄉後，於女發現與想像中落差太大，回武漢的路上開始計畫分手。兩人在2月21日晚間回到林某工廠宿舍後，於女藉故將林某支開，並透過電話向林某說，「快來救我，我前夫要把我帶去仙桃()市，我好像已經在高速了，快來！」

▼ 恐怖情人。（示意圖／記者郭世賢攝）

林某接到電話後，以為於女前夫的惡作劇，在微信上與對方爭吵。林某2月22日照訊息要求，開車到仙桃休息站，卻找不到於女，情急之下立刻報警。到了派出所後，林某向員警出示聊天紀錄，稱女友疑被前夫綁架、殺害。員警得知後立刻聯繫仙桃派出所進行調查。

員警表示，林先生手機的聊天紀錄語言邏輯混亂、言詞過於猖狂，看似縝密的綁票計畫更是漏洞百出。經過追蹤與走訪，員警判斷於女極有可能沒被帶到仙桃。經過調查後，員警懷疑於女在某間小旅館內，立刻前往該旅店。破門而入後，卻發現被「綁架殺害」的於女坐在房間裡玩手機。

於女向員警說明，因無法忍受林男家境，想提出分手，又擔心林男不答應或繼續糾纏，於是策劃「綁票棄屍」案，全程自導自演。事後於女因依涉嫌擾亂社會秩序，被警方行政拘留10天。