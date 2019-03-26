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牛頭馬面都上場！清明用火宣導　嘉縣消防局有創意

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記者翁伊森／嘉義報導

國人慎終追遠，每到清明節各公墓都湧入掃墓人潮，民眾掃墓時常發生疏忽未將餘火熄滅就離開，以致公墓火警頻傳，危及其他掃墓者生命安全，也讓消防人員疲於奔命。為讓民眾有深刻印象，警義消、婦宣、志工們實施創意宣導，希望民眾過個平安清明節。

▲▼嘉義縣消防局創意方式宣傳清明防火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義縣消防局創新宣導呼籲民眾清明掃墓用火安全。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣消防局為防範清明期間發生林野火災，強化火災預防及搶救工作，於當年度即擬定「加強火災搶救整備執行計畫」由所屬各大、分隊加強整備工作，另鑑於歷年清明期間車輛壅塞，為避免影響救災，消防局於3月30、31日、4月4、5日計4日，時段為上午9時至16時止，將派遣消防車前往本縣水上鄉嘉雲、慈雲寶塔及附近公墓駐點警戒，防範災害發生，以提升民眾防火警覺，保障民眾生命財產安全，希能把今年清明節公墓火警件數降到最低。

▲▼嘉義縣消防局創意方式宣傳清明防火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

為保障民眾清明掃墓期間之防火安全，嘉義縣消防局特別提醒民眾應請注意墓地周遭林木之安全，小心火燭、焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，水桶、礦泉水、掃把、鏟子、用腳踩熄，都是很好的滅火方法，切忌燃燒雜草，以免引起火災。

嘉義縣消防局表示，每年3、4月是雜草火警最旺盛的時刻，為降低火警件數，提醒掃墓民眾應遵行「4不2記得」措施，4不就是「雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚」及「爆竹不燃放」；2記得則是「記得收垃圾」、「記得滅餘燼」等動作。

▲▼嘉義縣消防局創意方式宣傳清明防火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

另為引導縣民重視清明節防火的重要性、維護全民呼吸新鮮空氣之權益，良好掃墓行為應從你我做起。隨科技日益發達，相關宣導方式應與時俱進，捨棄以往相對制式之口頭、紙本文宣宣導方式，今年度起首由本縣大家長翁縣長、消防局呂局長、六腳婦宣李祝霞分隊長、警義消同仁共同演出一系列掃墓應注意事項宣導短片，輔以時下最流行之假人挑戰拍攝手法，盼能以樂趣活潑之方式喚起縣民防火意識、消彌災害於未然，使清明期間雜草火警案件有效控制，將最好的空氣環境留給民眾。

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關鍵字：用火宣導,清明節

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