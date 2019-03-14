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別管U字開頭還是設籍花蓮　只要在花蓮工作都可申請返鄉專車

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▲花蓮清明節返鄉專車，今年不限花蓮縣民，只要是具花蓮工作者身分含其配偶、直系血親及其配偶都在服務範圍。（圖／記者王兆麟攝）

花蓮清明節返鄉專車，今年不限花蓮縣民，只要是具花蓮工作者身分含其配偶、直系血親及其配偶都在服務範圍。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府清明節返鄉專車將於3月25日中午12時起開放網路訂票，縣長徐榛蔚體恤在花蓮工作者，請民政處辦理清明返鄉專車一併納為服務對象，歷年來辦理返鄉專車深獲好評，紓緩北迴車票一票難求的現象，也獲得鄉親的高度肯定。

每逢清明是民眾返鄉祭祖掃墓及與家人團聚的日子，徐榛蔚特別指示，為體恤在本縣上班（不限花蓮縣民）的民眾能與家人團聚，將返鄉專車搭乘資格，原需為設籍花蓮縣（或U字開頭）及其配偶、直系血親及其配偶外，增加在花蓮工作者身分及其配偶、直系血親及其配偶也可訂購搭乘，擴大返鄉專車的服務範圍。

清明節返鄉專車網路訂票於3月25日中午12時至16時止，額滿為候補登記，須經由「花蓮縣政府全球資訊服務網-熱門連結-108清明節網路訂票」訂票，取票時務必出示身分證明文件，依工作地者檢附工作證明文件（親屬關係則須完整戶口名簿）供縣府工作人員審核資格。

返鄉及返工專車各2列次，總計4列，每列可載運566個座位；專車座位數有限，雖無法百分之百滿足所有鄉親需求，但必定會盡最大心力為鄉親服務。縣府強調，為求專車之公平正義及杜絕訂票後轉贈、轉售之情形，將於乘車證上登載乘車人之姓名及身分證字號，請於乘車時務必攜帶身分證或健保卡以備查驗。

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