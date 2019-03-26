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房市風險引爆次貸危機？　人民大學副校長：不會在中國發生

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▲▼中國人民大學副校長、金融研究所所長吳曉求在博鰲亞洲論壇2019年年會舉辦媒體見面會。（圖／讀者提供）

▲中國人民大學副校長、金融研究所所長吳曉求。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會26日在海南登場，年會常客中國人民大學副校長、金融研究所所長吳曉求今天上午舉行受邀媒體見面會，在回答大陸是否有可能因房市泡沫化風險加劇、地方債務問題引發次貸風暴時，他強調「中國不會發生金融危機」，因為商業銀行體系和人民幣的穩定。

吳曉求直言，「我可以非常明確的說，中國第一是不會出現像亞洲金融危機那樣的金融風險，因為整個中國金融體系整體上看是可控的，整體上看是健康的」。

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行，大陸國務院總理李克強28日將出席主旨演講。2019博鰲亞洲論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行。（圖／記者陳政錄攝）

他認為原因有兩點，包括一是中國的商業銀行是穩健的，其中商業銀行配置了中國金融75%左右的資源，而監管體系良好；二是人民幣不會出現像其他國家一樣的貨幣危機。吳曉求說，他不認為人民幣未來會大幅度貶值，原因包括中國不是過度依賴外資的國家，內需、內生經濟也相對穩健。

但吳曉求也坦言，「局部上的一些風險一定會存在」。他說首先地方政府債務風險須高度重視，因為已經慢慢進入到警戒線，考量目前經濟成長率從過去的10%降到現在6%左右，若債務的成本上升，就會超過經濟增量的收益，這個時候就會難以為繼。

此外，他也提到像企業債問題，包括企業公司債到期後若不能兌付，將有短期流動性風險。但總體來看，吳曉求仍認為，「中國不會出現美國次貸危機那樣的金融危機，因為中國的銀行資產相對來說還是好的，雖然它的不良率在逐步上升，在中國人民幣的預期是相對好的」。

▲▼中國人民大學副校長、金融研究所所長吳曉求在博鰲亞洲論壇2019年年會舉辦媒體見面會。（圖／讀者提供）

▲吳曉求在博鰲亞洲論壇2019年年會舉辦媒體見面會。（圖／讀者提供）


另對於日前上海證券交易所公佈首批受理的科創板發行人名單，共九家企業成功入圍，吳曉求指出，註冊制基礎上的科創板意味著監管重心從企業的實質審查過渡到形式審查，重點是讓企業的信息披露更加完整。

他也提到，於這個制度之下，企業上市的速度相對比較快，退市的速度同樣也較快，後續的法律準備需要緊鑼密鼓地跟上，否則就會導致一些問題的產生，這樣才能保障科創版的成功。

針對近期大陸人民銀行行長易綱提到推進金融改革，吳曉求表示，將包含三個重要面向，包括繼續推動金融體系的市場化改革、金融科技的滲透、金融業的開放。

吳曉求指出，中國在金融開放的過程中之所以選擇獨特的道路，原因在於中國對人民幣的國際化還是持非常謹慎的態度。他說，「未來，中國的大門是要徹底打開的，不過在徹底打開的過程中需要逐步探索，觀察和評估風險，這種謹慎的態度是正確的」。

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關鍵字：2019博鰲亞洲論壇,海南博鰲論壇,吳曉求,中國人民大學,次貸危機,金融風暴

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