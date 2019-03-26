台灣競爭力亞洲第二　「站穩四小龍」博鰲年度報告排名上升

▲台北信義計劃區鳥瞰 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會今天上午在海南登場，首先大會發布四大學術報告，其中《亞洲競爭力2019年度報告》中，在亞太地區37個經濟體內，「亞洲四小龍」包辦前四，台灣排名更較前一年度提升兩個名次，排在第二，僅次於南韓，領先新加坡和香港。

年會為推動亞洲區域合作，每年發布《亞洲經濟一體化報告》、《新興經濟體報告》、《亞洲競爭力報告》，今年還首次發布全英文版的《亞洲金融發展報告》，作為今年最重要的四大學術報告。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行。（圖／記者陳政錄攝，下同）

博鰲亞洲論壇年會秘書長李保東指出，《亞洲競爭力2019年度報告》已是連續第九年發布，分別從商業行政效率、基礎設施狀況、整體經濟活力、社會發展水平、人力資本與創新能力五個方面，剖析37個亞洲、亞太地區經濟體前一年度的經濟競爭力具體表現，也就是2019年發布經濟體2018年的競爭力排名。

在今年度的排名中，前五名依序為南韓、台灣、新加坡、香港和日本，其中南韓、台灣排名均較前一年上升兩名，位居前二，新加坡則從第一掉到第三。

報告指出，新興工業化經濟體（亞洲四小龍）排名仍然靠前，南韓得分70.84、台灣得分68.74。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會26日發布4大年度學術報告，《亞洲競爭力2019年度報告》中，台灣排名第二。

內容顯示，台灣2018年GDP成長率約為2.7%，整體經濟活力在榜單中排名第7，在高科技創新和產品出口領域仍有極大優勢，惟已被南韓超越；同時，人力資本與創新能力從去年的第1跌至第2，基礎設施狀況和社會發展水平排名第8和第9，但報告肯定2018年台灣改善營商環境有成，商業行政效率排名提升5位，排名第7，助力整體分數表現。



報告指出，儘管受到海內外複雜因素影響，但隨經濟一體化進程的持續推進，亞洲更經濟體已開始享受到巨大的一體化紅利，總體呈現穩中有進的良好發展，彼此間的競爭力有縮窄趨勢。

另外第六到第十名，則分別為以色列、澳大利亞、紐西蘭、中國大陸和阿拉伯聯合大公國。

李保東指出，目前世界經濟增長動能不足，不穩定因素多亞洲和世界各國如何應對挑戰，將是2019年國際間的重大問題，因此中方將繼續推動亞洲各經濟體提高核心競爭力，共同行動、共同發展、共同推進人類命運共同體建設。

▼博鰲亞洲論壇2019年年會26日登場，年會秘書長李保東（中）召開說明記者會，並發布4大年度學術報告。