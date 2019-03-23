博鰲亞洲論壇嚴防「爆裂物」　3/25~3/29煙火禁入海南省

▲博鰲亞洲論壇2018年會。（圖／翻攝自微博／騰訊翻譯君）

大陸中心／綜合報導

為確保中國四大主場外交「博鰲亞洲論壇」平安舉行，海南省發布通告，要求3月25日至3月29日這5天內，槍枝彈藥、爆炸、劇毒、易制爆、煙火爆竹、放射性危險物品等禁止運入海南。

「2019博鰲亞洲論壇」將在3月26到29日於海南博鰲舉辦。延續往年傳統，博鰲論壇是中國四大主場外交之一，今年將以「共同命運、共同行動、共同發展」作為主軸，舉辦50場左右的研討會；聚焦五大板塊，分別針對開放型世界經濟、多邊主義、區域合作、全球治理、創新驅動、高質量發展和前沿議題等，進行討論。

►中國四大主場外交 2019博鰲亞洲論壇3月26登場

►李克強出席博鰲亞洲論壇 28日主旨演講倡「共同發展」





▲中國外交部副部長、博鰲亞洲論壇秘書長李保東（中）。（圖／記者蔡浩祥攝）

根據《中新社》報導，依照博鰲亞洲論壇安保工作要求，海南省公安廳發布《海南省公安廳關於博鰲亞洲論壇2019年年會期間實行危險物品運輸臨時管控措施的通告》，自2019年3月25日8時至3月29日24時，實行槍枝彈藥、爆炸、劇毒、易制爆、煙花爆竹、放射性危險物品等物品，進行運輸臨時管控措施。

通告指出，嚴禁在海南省東線高速沿途市縣至三亞市行政區域內運輸和使用槍爆等危險物品，同時，停止向省內運入槍爆等危險物品。沿途市縣包括海口、文昌、定安、瓊海、萬寧、陵水、三亞所有行政區域。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會新聞發布會，在北京舉行。（圖／記者蔡浩祥攝）

這些「危險物品」共分為5大類，包括槍枝彈藥、爆炸物品、劇毒化學品、易制爆危險化學品、放射性物品。「槍枝彈藥」是指《槍枝管理法》中規定的槍枝，以及用於槍枝的彈藥；「爆炸物品」為《民用爆炸物品安全管理條例》、《煙花爆竹安全管理條例》以及煙火和軍工企事業單位的武器裝備，還有科研所用的爆炸物品；「劇毒化學品」是指《危險化學品安全管理條例》中規定的劇毒化學品；「易制爆危險化學品」則是《危險化學品安全管理條例》內列管的「易制爆危險化學品」；「放射性物品」為《放射性同位素與射線裝置放射防護條例》中的放射性同位素。

通告指出，對於未經審批，且在海南省內運輸槍枝彈藥、爆炸、劇毒、放射性等危險物品者，將依法開罰；若有獲得批准，公安機關則要監督危險物品運輸單位，強化安保措施，沿途公安機關也要協助做好安全保障工作。