海南博鰲「蕭李會」明登場　蕭萬長今晚先見劉結一





▲「蕭李會」之前，蕭萬長先會見國台辦主任劉結一。（圖／合成圖、記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

海南博鰲亞洲論壇2019年年會重頭戲「蕭李會」27日登場，在此之前，兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長將於今（26日）晚先與大陸國台辦主任劉結一見面，為會見大陸國務院總理李克強前預作準備。

蕭萬長率約30位台灣工商界代表，出席26到29日舉行的海南博鰲亞洲論壇2019年年會，27日下午與李克強進行「蕭李會」，內容預計討論「兩岸共同市場」建立、陸方「惠台31條」落實等。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會將於3月26日至29日在海南博鰲舉行。（圖／中新社）

兩岸共同市場基金會執行長陳德昇指出，由於時間僅安排30分鐘，將以轉達台商訴求為主軸，也會討論如何因應中美貿易爭端。

值得注意的是，剛與高雄市長韓國瑜在深圳完成會面的劉結一，26日馬不停蹄來到海南，與傍晚抵達海口美蘭機場的蕭萬長，一同在今晚於博鰲會面，也為隔日「蕭李會」預作準備。屆時與會陸方代表還有國台辦副主任裴金佳。

除「蕭劉會」、「蕭李會」外，台灣代表團28日下午還將出席兩岸企業家圓桌會議，與兩岸企業家峰會陸方代表討論「如何打造兩岸共同市場」。內容包括如何實現台胞、台企同等待遇，以及推進兩岸經濟合作制度化、應通盡通等。

▲2014年蕭萬長和李克強曾在博鰲亞洲論壇上握手合照。（圖／中新社）

出席博鰲亞洲論壇2019年年會的台灣工商界代表，包括宏達電董事長王雪紅、威盛電子董事長陳文琦夫妻檔，以及商業總會理事長、鄉林建設董事長賴正鎰和冠捷科技總裁宣建生、永豐銀董事長陳嘉賢、台泥副董事長辜公怡、台積電財務長何麗梅等。

大陸方面，涉台體系除劉結一、裴金佳外，按照大會官網25日晚間確認名單，海協會長張志軍、前海協會長陳德銘均將出席博鰲亞洲論壇2019年年會

蕭萬長成立的兩岸共同市場基金會經過正常程序申請，成為博鰲論壇會員後，於2003年開始，由蕭萬長屢次率團赴陸進行經貿對話，曾與時任大陸國務院總理溫家寶、時任國家主席胡錦濤等會面，並在2013年、2015年、2018年三次在海南，會見大陸國家主席習近平。

▼去年博鰲論壇，習近平會見蕭萬長一行。（圖／ET資料照）