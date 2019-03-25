日本警察每月當電車癡漢！伸手碰女性臀部遭逮　辯稱：癡漢很多我也可以做到

▲日本電車驚傳執法人員當癡漢性騷擾女乘客。（示意圖／記者袁茵攝）

國際中心／綜合報導

日本電車擁擠度最高的JR埼京線（埼玉至東京）再度出現癡漢，而且還是執法人員。一名任職神奈川縣川崎臨港警察署的巡査部長，日前疑似在電車上性騷擾女乘客，遭到一旁目擊的男性發現阻止，並交由警方將其逮捕。對於犯罪的原因，該名巡查部長表示，聽說這條路線的電車癡漢很多，所以我認為自己也可以做到。

綜合媒體報導，該名巡查部長現年40歲，於今年1月22日上午9點15分左右在JR埼京線電車停靠在池袋站時，伸手觸摸一名20多歲年輕女乘客的臀部，被一旁的男乘客目擊，直接交由警方逮捕。該員接受調查時表示，因為喜歡碰觸女性的感覺，大約在1年半前開始只要休假，每個月都會當一次電車癡漢。

▲由於癡漢猖狂，日本車站處處可見警示廣告。（圖／記者莊智勝攝）

報導指出，嫌犯會在上午6點後從自家出門到赤羽站，然後花費約2個小時物色喜歡的女性，並下手犯案。由於埼京線是擁擠度最高的電車路線之一，在上下班時間常常成為癡漢犯罪的首選，如今竟連執法人員也成為癡漢的一員。

日本警視廳池袋署在本月22日對該名巡查部長做出處分，以違反「東京都迷惑防止條例」為由，扣除他6個月任職期間百分之十的薪水，同時該員也在當天辭職。監察官室長表示，作為執法人員，對於同仁可恥的行為採取嚴厲處置，也真誠地向所有縣民致歉。