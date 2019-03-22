「屁股2個紅腫圓圈」頭部挫傷！保姆：他被粥燙到　小男童：是叔叔打我

▲小男童的臀部有兩處燙傷 。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

地方中心／綜合報導

一名家長在臉書社團「爆料公社」發文表示，因為經濟出狀況，所以將小孩交給朋友保姆代為照顧，沒想到這卻是苦難的開始。孩子的臀部上有兩個圓圓的傷口，而對方卻說，孩子是被粥燙傷，但小孩卻說是被叔叔打的。

原PO表示，「因為經濟出了狀況，得出國賺錢還債的關係，我沒有辦法專心照顧小孩，於是我找了一位好朋友保姆代為照顧，而保姆的老公是職業軍人。」而她也說：「我有付每個15000元照顧費用，我的小孩有學習較緩慢、表達能力也不好的狀況，保姆自家的女兒也五歲了，所以就也很放心交給他，想說也可以陪我的孩子，沒想到這卻是孩子苦難的開始！」

從照片來看，小男童的臀部兩側有兩個圓形傷口，幼稚園園長見狀後，趕緊通報原PO，並要她小心處理，而這怵目驚心的傷痕，讓原PO看了又心疼又氣憤。不過，面對家長詢問，保姆的說詞卻相當反覆，一下說是「剛起的粥鍋太燙而碰撞燙到」，之後卻又改口說「小朋友追逐撞到翻倒」，但詭異的是，小男童卻說這些傷是叔叔打的。

原PO氣得到醫院提出驗傷，發現兒子不僅臀部遭到二級燙傷，就連頭部也有挫傷，更離譜的是，出事後竟然還遭到對方封鎖，直到揚言說要提告後，保姆才又出面，但直到最後還是堅持說小男童是被粥燙傷，讓原PO相當憤怒與傻眼。

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