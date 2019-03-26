習近平訪法推廣一帶一路　馬克宏冷處理：堅持公平貿易基礎

▲習近平與馬克宏25日在巴黎愛麗舍宮會面。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平24日抵達法國進行國是訪問，他25日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮會談。馬克宏呼籲要建立強大的「歐中關係」，但堅持得在公平、平衡的貿易基礎上，不同於義大利對中國展現出歡迎態度，他對於一帶一路的反應較為冷淡。

法國新聞頻道《法國24》（France 24）報導，習近平此次訪法向馬克宏提出特別的挑戰，他想加深中國與歐盟的關係，並確保法國企業能獲得有利可圖的合約。對此，馬克宏雖然歡迎建立彼此的夥伴關係，但他態度謹慎，堅持交易必須奠基在「強大的多邊主義」以及公平的貿易基礎上。

中法簽訂15項商業合約，內容包括核電、再生能源、文化交流等，中方將從歐洲空中巴士集團購買290架A320、10架A350的空中巴士，總價值達300億歐元（約台幣1兆）。

習近平強調，一個團結與繁榮的歐洲，符合他對於多邊世界的期許。馬克宏則宣布法國、中國與其他國家將展開合作，但他並未簽署一帶一路項目。

義大利23日與中國在羅馬簽署一帶一路備忘錄，使得義大利成為七大工業國組織（G7）中首個大方迎些中國的國家，此舉遭到美國與歐盟批評。

對於一帶一路，法國官員起初表示歡迎，只要這能使得法國對中國的巨額貿易逆差減緩，並讓國內企業獲利。法國在一帶一路方面能否合作，馬克宏依舊堅持要達成「雙向合作」。

克萊蒙費朗大學教授雷納德（Marie-Françoise Renard）表示，法國在發展貿易機會時大多保持積極態度，不過，只要談到進入中國市場時，法國就會提出許多警告，包括明確要求互惠，「其他歐洲國家已注意到這點。」

馬克宏上周在布魯塞爾的歐盟會議提到，歐洲對於中國的「天真時代」已結束，「多年來我們採取未經協調的態度。中國藉此利用了我們的分歧。」