《環時》：大陸軍事和經濟「像兩隻巨手牢牢攬住台灣」

▲韓國瑜會見劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）



大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪港澳，還進入中聯辦，被質疑可能採主權紅線。《環球時報》發表社評稱，綠營對韓國瑜「編織出種種罪名」，這是藉由韓流登陸一事「拼明年一月的大選」，目的是「通過抹黑和抹紅破壞台灣民眾對韓國瑜的好感」，不過隨著大陸對台灣的力量優勢不斷強化，以及阻止美國對台海事務進行軍事干預的能力提升，台獨勢力「在島內的政治空間必將被不斷壓縮」，民進黨激進路線「在選舉中的號召力也必將逐漸萎靡」。

社評指出，國台辦主任劉結一25日下午在深圳會見韓國瑜，兩人會晤成為韓流登陸的高潮；在韓劉會之前，綠營的攻擊集中在韓國瑜訪問香港和澳門的中聯辦，指責這種行為是直接承認一國兩制、賣台。

▼韓國瑜訪問深圳。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）



社評說，韓國瑜把登陸行程稱為賣菜之旅，這是在拼高雄的經濟「至少給人的印象是這樣」，但綠營編織出種種罪名，連正在南太平洋出訪的蔡英文都隔空發難，顯然是藉由韓流登陸一事拼明年一月的大選，因為「他們都將韓國瑜視為民進黨保住總統大位的最大潛在挑戰」。

社評提到，韓國瑜在競選高雄市長時就曾表態支持九二共識，25日在大陸又再次重申九二共識，顯然認為台獨路線是台灣經濟和民生的毒藥，其最突出的政治標籤就是講求實際、重視民生。社評話鋒一轉表示，民進黨將用拼兩岸政治來打新的選戰「這一路線已經很篤定」，屆時國民兩黨將形成「拼和平、經濟及民生」與「拼台灣民主、獨立和主權」之間的對決。

▼韓國瑜日前在港澳簽下農、漁及花卉訂單，已累積達34億新台幣。（圖／記者蔡浩祥攝）



社評認為，民進黨強化與大陸對立的賭注，主因是看好美國對大陸轉向戰略強硬，而且美方似乎對台灣更感興趣了；韓流則是台灣民眾厭倦極端政治的產物，因為經濟和民生永遠是政治中最接地氣的元素，而且在全世界的選舉中都被證明是有號召力的旗幟。社評強調，綠營主張的所謂民主和獨立主權，面對韓國瑜主張的和平與經濟民生，誰更能打動台灣民眾「將是非常激烈的一次路線較量」。

《環球時報》指稱，隨著大陸對台灣「壓倒性的力量優勢不斷強化」，以及「阻止美對台海事務進行軍事干預的能力迅速提升」，台獨勢力「在島內的政治空間必將被不斷壓縮」，而民進黨激進路線「在選舉中的號召力也必將逐漸萎靡」，儘管需要一定時間的過程，但「也可能因某一個重大事件、在某個特殊關頭形成爆發式的呈現」。

《環球時報》總結表示，解決台灣問題「註定是一個昂貴的工程」，無論和平方或武力方式「都意味著一定的付出」，但大陸的軍事力量和經濟力量「就像兩隻巨手已將台灣牢牢攬住」，台灣問題「終究不會永遠拖下去」，如何讓實現統一的代價最小「這才是未來摸索的實際方向」。