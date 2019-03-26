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搭機飛德國...1hr後降落竟「飛錯國家」！乘客氣炸：開玩笑嗎

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▲▼英國航空。（圖／路透）

▲英航班機搞烏龍，飛錯目的地。（圖／路透）

英國航空（BRITISH Airways）的一架班機原本預計於24日早上從倫敦飛往德國杜塞道夫（Dusseldorf‎），沒想到疑似因為機組員與機長都拿錯班表，降落的時候，旅客們才發現自己在不同方向的蘇格蘭愛丁堡，感到非常傻眼。

這架BA3271班機是英航和德國WDL包機公司的聯營航班，於當地時間24日早上7點47分從倫敦起飛，原先預計往東飛往德國，結果卻往北，於早上9點時降落在愛丁堡，乘客們還從廣播聽到機長說「歡迎來到愛丁堡」，全部都傻眼了。

乘客蘇菲（Sophie Cooke）表示，當下她還問空服員「是不是在開玩笑」，沒想到空服員們都真心以為是飛往愛丁堡，並問乘客要去杜塞道夫的舉手，結果大家都是，這才發現鬧了烏龍。

乘客提到，會鬧出這個大烏龍的原因是工作人員給了機長與空服人員錯誤的班表，拿到前一天的，機長就照著這個路線飛行。最後，所有乘客在早上10點半再度搭機，從愛丁堡飛往原先的目的地杜塞道夫。乘客也在推特上提到抱怨此事，「大家應該都不希望收到這個驚喜樂透」、「到底是發生什麼事情，我們怎麼跑到愛丁堡了」。

英航則表示，他們正在與WDL公司釐清為何會發生錯誤，並未打斷所有乘客的旅途道歉，之後將會個別聯絡乘客。根據歐盟航班延誤條例規定，由於乘客們至少晚了5個小時才到目的地，應該至少要獲得250歐元（約台幣8800元）的賠償金。

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關鍵字：英航,英國航空

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