「全身脫光光」搭飛機沒阻力！　裸男排隊闖空橋：我會變得更靈敏！

▲男子全身脫光光站在人群中。（圖／翻攝自推特／Buckles and Bulls）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名38歲男子日前準備搭乘飛機時，竟然把自己身上的衣服剝個精光，就這樣要硬闖上空橋進飛機，遭到警方及時制伏在地；而他被捕之後竟然辯稱，「全身脫光光」是因為衣服會增加阻力，如果沒有穿衣服他會在飛行途中，變得更加敏捷、靈活，讓在場所有人一度傻眼。

▼男子被警方逮捕。（圖／翻攝自iz.ru）

綜合外媒報導，這起事件發生在俄羅斯首都科的多莫傑多沃國際機場（Domodedovo Airport），當時該名來自雅庫次克的男子正要登上一架烏拉爾航空、從莫斯科飛往克里米亞的班機，但是他卻在排隊上空橋前，把全身衣服脫光，隨後被一旁的警方壓制帶到機場醫療室。

從當地電視台釋出的影片可以看到，男子的雙手被銬在背後，全身赤裸地坐在地上呆望著前方，似乎不知道自己在幹嘛；根據當時的乘客表示，男子沒有任何喝醉的跡象，脫了衣服之後就大喊「衣服會增加阻力，所以脫光的他可以在飛行途中更加的迅速、靈敏。」

俄國內政部新聞服務處事後表示，警察將該名男子拘捕後帶往機場醫療室，然後住進一間醫療機構裡；男子雖然是雅庫次克人，但是居住在莫斯科地區，目前仍不清楚他的真正動機為何。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。