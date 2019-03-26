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上網買保險「很殺」　3家壽險大戶刷手黏著度高搶好康

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▲▼國泰人壽網路投保「好殺」專區，推出信用卡現金回饋、航空哩程數等行銷活。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

▲國泰人壽網路投保「好殺」專區，推出信用卡現金回饋、航空哩程數等行銷活。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

記者李蕙璇／台北報導

民眾上網買保險意願漸高，壽險業者除了就不同年齡層保戶需求，提供產品差異化設計，還要拼黏著度及品牌忠誠度，市占率前三大業者便使出信用卡現金回饋、泰航機票折價券及SOGO禮券等，吸引大戶刷手買單。

國泰人壽指出，自2014年底金管會開放網路投保以來，國泰是許多人首選品牌，其中旅平險、利變年金險為目前網路投保兩大主力商品。今年初國泰更以集團角度共同積極經營數位通路，成為網路投保件數、保費收入及網路會員人數的市場三冠王，每2人進行網路投保就有1人選擇國泰，今年前二月份累計保費收入更是達壽險網投市場60%。

即日起到3月31日截止，國泰人壽結盟多元異業共同經營數位客群，可點入國泰世華信用卡合推最高3.8%現金回饋亞洲萬里通哩程回饋每筆最高2,000-4,000哩長榮航空哩程回饋活動1,500哩，了解行銷活動詳情，並預告接下來將以更創新的行銷方式，打破大家對保險的想像，持續成為在消費者心中的數位保險第一品牌。

▼富邦人壽「官網不一young」新改版，推出泰航機票折價券等吸引民眾網路投保。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

▲▼富邦人壽「官網不一young」新改版，推出泰航機票折價券等吸引民眾網路投保。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

富邦人壽表示，官網已於25日改版從心開張，針對「初次接觸商品者」及「具備商品知識者」兩大消費族群，推出不同的商品指引功能。「初次接觸商品者」在保險商品指引功能中，透過情境式的問答引導，系統便能推薦符合期待的保險商品；而「具備商品知識者」能在各險種的商品列表中，直接以保障特色、繳費年期篩選出所期待的商品。

而即日起至3月30日期間，點入官網或是「富邦人壽是怎young」Facebook粉絲專頁好康抽獎活動，有機會抽中泰航機票7,000元折價券飛往泰國徜徉熱帶國度的美妙。

▼台灣人壽則標榜網路投保年金險享有超高中獎率 。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

▲▼台灣人壽則標榜網路投保年金險享有超高中獎率 。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

台灣人壽則是點入「豬年金討喜」活動，標榜超高中獎率，還強調「喜金A」最高5,000元回饋不手軟，邀請民眾即日起到3月31日止參加網路投保年金險，單筆消費越高、投保筆數越多，中獎率及紅包拿更多。譬如說，活動期間100人投保滿100萬，即抽出50位SOGO禮券5,000元得獎者。若有101人投保滿100萬，即抽出51位得獎者。

而單筆投保滿100萬，即每2筆抽1份SOGO禮券5,000元，單筆投保滿50萬，每3筆抽1份SOGO禮券2,500元。至於單筆投保滿30萬，即每5筆抽1份SOGO禮券1,500元。單筆投保滿10萬，即每10筆抽1份SOGO禮券500元。

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