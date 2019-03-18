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3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

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▲▼８家旅遊不便險中可免班機延誤證明的理賠門檻時數與保險金額。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲目前8家產險旅遊不便險中，可免提供班機延誤證明的理賠門檻時數與保險金額。（圖／記者李蕙璇繪製）

（新增業者更改理賠條件）

記者李蕙璇／台北報導

15家產險公司網路投保最熱賣的3種保單，為汽車險、機車險與旅平險，其中又以富邦產、新安東京海上與明台產險的保費收入7,521萬元，就占了整體1.1億元的68%，主因是網頁界面較易懂使用、頻頻推出行銷活動及大打宣傳戰。

根據金管會保險局公布今年1月的網路投保業績，產險界整體銷售1.1億元中，最熱賣3項保單中居冠的是汽車險、保費收入5,872萬元，占比52%，其次為機車險、保費收入2,625萬元，以及旅平險、保費收入2,449萬元。

業績排名前3家，仍以產險界龍頭富邦產險奪冠，保費收入達4,034萬元，其次為新安東京海上產險的2,325萬元，以及明台產險1,162萬元。

富邦產險表示，發展網路投保首重以優質的使用者介面創造良好的使用者體驗，並搭配網路行銷活動，以時下流行的3C家電做為投保抽獎贈品，吸引消費者目光。同時也持續了解時下關鍵議題，依消費者實際需求規劃網投商品也是一大重點，譬如說旅遊不便險的航程延誤險就頗受網友青睞，而長期累積的正面品牌形象及優質理賠服務，也是消費者選擇富邦產險的指標。

而再看新安東京海上與明台產險來說，前者的日資股份約占一半，而後者為純日系公司，皆與富邦產險相同都有針對數位科技、網路投保等領域，延攬人才及成立創新科技等部門，專攻研究滑世代、精打細算族群，投其所好設計出符合需求的保單組合商品，並且也頻頻透過抽獎等行銷活動，創造話題，也讓民眾購買相關保險前，較易優先比較這幾家。

新安東京海上產險副總呂文泉表示，自去年6月起推出e化「在途加保」線上服務，汽車任意險保單有效期間內「隨時可於中途再加保」第三人責任險及其附加險種，線上刷卡繳費即可完成加保作業，有別於以往的書面作業往往得等上數天相比，線上加保最快當日即可生效，便利、省時又迅速，也滿足現代人一切都求快的特性。

明台產險則分析說，今年農曆春節連假長達9天，大部分旅客已有出國前投保旅平險+不便險的習慣，成為旅平險網路投保不斷成長原因之一外，新上架第三代寵物險主打身分認定4擇1即可、意外或疾病皆可補償、可自選補償額度等的年繳保費近2千元價格，引起飼主討論，也帶動網投保費收入提升的另個因素。

而明台產險的旅遊不便險，還打出班機延誤3小時即可以啟動理賠機制，除了居於新光產物的班機延誤2小時之外，領先其他同業的4~6小時。

刊登時間：2019-03-13 08：59　更新時間：2019-03-18 12：35

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關鍵字：3種,保單,網路,富邦,新安東京海上,明台,產險,網路投保

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