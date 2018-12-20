躉繳1億五星VIP　人壽拼高端頂級服務金字塔1500人　

▲新光人壽副總經理吳欣盈（左）與QUINTESSENTIALLY亞太區執行長KATHY GALLAGHER。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

金融圈管理、服務、商品設計差異化也吹向保險界，繼國泰、南山與台灣人壽推行VIP保戶服務，新光人壽更以高端客層提供頂級享受，符合資格目前僅１,500人為主，年繳保費「加權計算達500萬元以上」，也就是說買愈多的壽險、健康險等保障型保單才有機會進入這個金字塔俱樂部。

新光人壽、銀行共同成立的新光極享俱樂部，今天下午舉辦啟動發表記者會，由新光人壽副總經理陳錦慧、資深副總劉信成、副總經理吳欣盈、QUINTESSENTIALLY亞太區執行長KATHY GALLAGHER、新光銀行總經理謝長融與銀行副總經理吳碧芬共同主持。

新光人壽副總經理陳錦慧表示，目前符合加入五星VIP俱樂部的保戶達1,500人，主要是以年繳保費經過加權計算之後達500萬元以上者為主，而經過加權計算金額較高者以投保壽險、健康醫療險等的保障型保戶較多，儲蓄險的加權分數會略低一些，就有可能躉繳型1億元以上的儲蓄險保戶經過加權計算之後的年繳保費金額，不一定就是最高者。

此外如果是新光銀行AUM 資產3,000萬以上，或是新光信用卡刷卡消費達300萬以上的客戶，也可以加入五星俱樂部。

▼新光極享俱樂部啟動，提供VIP會員全球極享禮遇，左起為新光人壽副總經理陳錦慧、資深副總劉信成、副總吳欣盈與QUINTESSENTIALLY亞太區執行長KATHY GALLAGHER。（圖／記者李蕙璇攝）

陳錦慧還說，從新光人壽800萬件保單、平均每人投保2~3張的比率來看，歸戶之後約達350多萬名保戶，而其中購買保障型保單保費貢獻度200倍以上的金字塔保戶達1,500人，其再購率較均值高於45%，換算下來其每人可以影響6個人購買新光人壽保單，也就是這次新光極享俱樂部鎖定服務的高端保戶。

至於新光極享俱樂部五星VIP保戶的禮遇服務，是透過英國知名QUINTESSENTIALLY公司合作提供，新光也因為與QUINTESSENTIALLY簽約合作一年，除了為台灣第一家與跨國公司締約，更是與國際大牌的古馳、登喜路、賓利汽車等頂級奢華品牌、金融機構並列。

當這群五星VIP使用專有的帳號密碼進入極享俱樂部APP之後，一鍵撥打「免費全球通」即可獲專人諮詢服務之外，還可以有獨特私房旅遊體驗、奢華頂級酒店等，譬如說一晚費用數萬元的英國溫莎堡夜遊參觀行程、米其林餐廳私房美食之旅、阿曼飯店優先訂房等，享有免費精緻早餐、房型升級、提早入住、延遲退房專屬禮遇，還有米蘭時尚之旅、搶先參與國際品牌時裝精品最新一季發表會、坎城影展與名星見面會活動等機會。

▼新光人壽副總經理吳欣盈。（圖／記者李蕙璇攝）