利變年金險夯到爆　40歲以下年薪百萬菁英最愛網路上買

▲壽險業網路投保以利變年金險最受歡迎。（圖／業者提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會從2014年開放網路投保並逐步擴大投保範圍，據金管會公布2018全年網路投保情況，壽險業網投合計投保保費收入達18.95億元，其中又以利變型保單最夯。壽險公司也觀察，發現透過網路投保利變年金險的保戶，以40歲以下年薪百萬菁英最多。

憑藉利變型年金險與旅平險，國泰人壽今年2月網路投保單月保費逾2億元，單月投保突破7000件，是網路投保市場近6成總保費。

經國泰人壽分析，目前投保利率變動型年金險的客群，多集中於30歲到39歲的年輕菁英，其中4分之3年收入破百萬，2分之1為碩士以上學歷。

富邦人壽去（2018）年網路投保也寫下總保費收入6.64億元的新紀錄。根據富邦人壽網路投保大數據顯示，去（2018）年透過行動裝置瀏覽網路投保的人數逐月持續增加，月平均瀏覽量成長率8%，年平均瀏覽量成長率更高達50%；進一步觀察去年手機投保的狀況，亦呈現穩定成長，每月手機投保件數平均成長11%，其中年金險成長力道更為強勁，每月手機投保件數成長率達105%。

2018年富邦人壽網投年金險累積保費收入高達6億元，年成長60.7%，是最受消費者歡迎的網投險種。富邦人壽分析，網投年金險具有持續金流保障、穩健累積資產，且透過網路平台即可購買，成為民眾保險理財的重要管道。

其中一張鎖定年輕族群的網路投保年金險，主打年繳最低6000元起，就能藉此養成保險理財的好習慣，自2018年12月中推出不到3個月，投保件數已累積超過百件，富邦人壽統計，投保該保單的保戶平均只有37歲。