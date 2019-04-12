保險簽了「批註」竟不知放棄理賠權　只能吞苦自付醫療費14.4萬

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

民眾買保險得搞懂「除外責任」就是「不理賠」的意思，就連「批註」事項也要確認清楚，免得等申請理賠醫療費14.4萬多元時，才知自己早已同意排除椎間盤脫出及相關合併症的治療，保險公司可以拒絕給付。

這位迷糊保戶是在13年前買終身醫療險，額外還附加醫療定額型定期險，並在要保書告知事項說過「1年多前得知有椎間盤脫出，每週到醫院復健五次，治療時間約5個多月」。

當時保險公司得知保戶買保單前有以上的就醫情況，便先跟保戶說如果一定要買這張保單及附約醫療險的話，就須同意「以批註方式」將日後有關椎間盤脫出及其相關合併症的治療，不在保單的保障範圍內。

保戶遂簽約繳費獲得保險公司承保，保單上面並該批註書，等同於雙方都接受批註書為保險契約的一部份。

沒想到保戶去年3月因「第五腰椎第一薦椎椎間盤突出合併雙側神經根病變」於台北醫學大學附設醫院住院開刀半個多月後出院，其家屬幫忙向保險公司申請理賠保險金14萬4,000多元時，保險公司即以治療疾病屬於「批註事項的除外責任」為由，表示非在保障的範圍內，也就無法依約理賠醫療保險金。

保戶不甘白繳好多年的保險費，向金融消費評議中心申請調處，而評議中心委員為求慎重還諮詢專業顧問，得到的意見有2點。

1、保戶在投保時已罹患椎間盤脫出，並在保險公司核保後，同意以批註除外的方式處理。因此，椎間盤脫出及其相關合併症的治療已不在保單的承保範圍內。

2、保戶因「第五腰椎第一薦椎椎間盤突出合併雙側神經根病變」住院開刀治療，而該狀況確實為批註事項範圍內，也就是不屬於承保之內。

評議中心委員表示，基於契約內容都是雙方簽名同意的前提下，也就沒有辦法要求保險公司理賠保險金，認定保戶敗訴。

保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約的構成部分。契約解釋應探求契約當事人之真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為準。

保險範圍的約定

被保險人於本契約有效期間內，因條款約定的疾病或傷害接受診療，或經醫師診斷第一次罹患重大疾病時，本公司依本契約約定給付保險金。

批註的約定

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，非經要保人與本公司雙方書面同意且批註於保險單者，不生效力。

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