狗狗爸媽好肯花錢　年繳5千買寵物險補償住院手術醫療

▲明台產物的第三代寵物險有二個方案供民眾選擇 。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

明台產險引進日本推廣寵物險的經驗，積極改良該類保單到第三代並加強宣導，其中以飼養狗狗的投保率較喵貓族群高之外，約有2成民眾選擇年繳保費近5千元的方案，而其他則是以2,600元保費為主。

明台產險表示，目前民眾向業務員購買的第三代寵物險分為兩個方案，一案是年繳保費2,600元，一是4,875元方案。其中購買較高保費方案者約占總體投保件數2成，而且其中99%都是為狗狗投保的，其年齡0-10歲都有，投保最多的是6歲狗狗，應該是因為狗狗比較需要外出，而較易受傷情況下，其主人投保意願也較高，而這些飼主大部份來自桃園、基隆、新北市。

目前多家產險業積極改良寵物險保單，希望能就國內約250萬家犬貓，卻只有投保率10萬分之3的狀況加以改善。其中，明台產險也正與《ETtoday寵物雲》商店實體通路合作加以推廣。

東森集團於2018年11月上旬舉辦《ETtoday寵物雲》實體店面開幕，販售寵物用品、美容之外，也提供認養機制、義診等服務。而東森集團旗下的東森保險代理人公司也與明台產險合作推廣寵物險。飼主若要幫毛小孩投保寵物險，未來便可以在其合作的實體通路為寵物投保醫療與責任險。