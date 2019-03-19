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產險網路投保前3大　月月抽週週送比空氣清淨機鑄鐵鍋萬元禮券

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▲▼ 網路投保。（圖／視覺中國CFP）

▲ 網路投保示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者李蕙璇／台北報導

產險公司網路投保前三大的富邦、新安東京海上與明台產險，有的是喊出月月抽家電好康，有的送德日鑄鐵鍋及SOGO禮券，還有的是週週送超商兌換券，各出行銷奇招拉攏保戶。

富邦產險喊出「上網投富邦，月月抽好康」，專攻家電用品，去年推出二波抽夏普空氣清淨機、飛利浦智能掃地機器人之後，今年1~3月是祭出戴森的三合一涼暖空氣清淨機，以及保戶還可以投票票選出4~6月的禮物獎項，讓民眾有參與行銷感。

而且網路投保車體險、竊盜險者，還有機會抽到新光三越萬元禮券，加入會員抽momo紅利金1萬元，以及投保完成就送台哥大多國漫遊優惠，而本月投保還加碼送UUPON點數200點，並且加保汽、機車任意險，還可以再享「保費9折」（不含強制險保費）。（詳情請點入藍色字，依此類推）

新安東京海上產險則表示，隨著國內外春遊旺季到來，4月底前線上投保旅平險及汽機車強制險成功，就有機會抽中「日本琺瑯鑄鐵鍋」、「德國WMF鑄鐵鍋」（二選一）。此外，線上同時投保汽車強制險與車體險、機車強制險與任意險之消費者可加碼再抽SOGO禮券NT$1,000元。

明台產險則是立即加入line好友，週週都有免費超商兌換券抽抽樂活動。而且即日起至6月30日止，網路投保附加旅遊不便險，【填入航班資訊及銀行帳號，並完成投保後】，即可獲得全家中杯熱拿鐵咖啡乙杯，每月限量200杯，送完為止。

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關鍵字：產險,網路投保,家電,手機漫遊,鑄鐵鍋,禮券,抽奬,富邦,新安東京海上,明台

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