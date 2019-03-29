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影／一張寵物險　明台總座陳嘉文抓住逾百萬毛爸媽的心

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記者李蕙璇／台北報導

明台產物最近推出改良版「寵物の好險」，首創國內貓狗寵物8歲前投保可續保終身的保單，讓許多狗狗貓咪爸媽感到驚喜，連帶提高投保意願。據了解，該保單的推手是明台產險總經理陳嘉文。明台透過取經日本經驗，讓飼主花小錢就能取得寵物最大保障，輕鬆抓住逾百萬毛小孩爸媽的心。

陳嘉文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，國內目前有250萬隻家犬貓，投保率只有10萬分之3，遠低於日本的8%，更較推廣寵物險經驗悠久的英國25%還少。為了讓台灣的寵物飼主在享受養寵物的樂趣時，還能取得像全民健保一樣的保障，明台因此不斷改良寵物險的商品內容。

▲▼明台產險總經理陳嘉文專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲ 明台產險總經理陳嘉文。（圖／記者李毓康攝）

陳嘉文說，人年紀愈大保費愈高，寵物也是如此，為了降低飼主的負擔，明台便重新調整保險保障，除了維持原先憑晶片號碼、血統證明、體檢報告、注射疫苗證明（4擇1），即可投保等簡便身分認證外，還取消投保年齡限制，1~8歲採平準保費，9歲以上採自然費率，8歲以前投保並勾選自動續約，可續保至終身，保險到期前如按時繳交保費可年年續保不中斷，無須重簽要保書。

陳嘉文指出，明台在研究日本與英國寵物險發展史時發現，日本5年前開始推廣寵物險之初，投保率一樣不高，一直到一家寵物保險公司Anicom Insurance出現後，寵物險才開始普及。有趣的是，該公司原本以銷售寵物產品為主，後來又設置動物醫院，進而了解寵物醫療生活狀況需求，便專為寵物成立這一家寵物保險公司Anicom Insurance，滿足日本民眾及寵物的需求，而類似多元化經營也是明台未來將學習的地方。

▲東森寵物雲。（圖／ETtoday）

▲ 明台寵物險也可在《ETtoday寵物雲》實體店臨櫃購買。（圖／ETtoday）

據調查，飼主普遍可以接受的寵物險平均單件年保費金額約3,000元。明台產物的寵物險一年保費約2,650元，是在可接受範圍。而東森保代與《ETtoday寵物雲》實體店也加入推廣行列，協助民眾認識及了解寵物險，並提供臨櫃購買寵物險。

另外，以明台寵物險保戶輪廓來看，貓的投保率20％，較狗狗的80％低，寵物平均年齡4歲。其中，狗種類約20種（柴犬最多），貓種類約8種（米克斯最多）。

▲▼明台產險再推新寵物險保單，提供保證終身續保。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲ 明台產險再推新寵物險保單，提供保證終身續保。（圖／記者李蕙璇翻攝）

陳嘉文強調，日本經過10年寵物險逐年成長後，去年保費收入已達585億日圓，顯示台灣還有很大成長空間。除了終身投保，明台寵物險未來還會推出Line行動理賠工具、與動物醫院簽約合作加快理賠流程等服務，並針對大小體型的狗狗、品種、年齡等精確化設定費率表，安排GPS行動裝置的預防走失電子環，最後再擴大承保天竺鼠、烏龜等其他寵物，讓更多寵物都能享受保險的保障。

► 影／「3新」翻轉產險業　明台總座陳嘉文上任周年新保單獲利上億

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關鍵字：明台,產險,陳嘉文,保險,寵物,毛小孩

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