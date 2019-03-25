影／韓國瑜「科技之旅」有收穫　李佳芬笑拿3D列印紀念品！

記者蔡浩祥、吳奕靖、洪靖宜／深圳報導

高雄市長韓國瑜「經濟之旅」24日下午抵達深圳，25日上午在深圳的海吉星農產品物流公司簽了大訂單後，下午韓國瑜一行人則來到深圳「大族激光科技公司」，韓國瑜仔細聽解說，還不時提問問題，看得出這趟科技參訪讓他很有收穫。

▲高雄市長韓國瑜參訪大族激光科技公司。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）

大族激光科技公司是高新技術產業的標竿性企業，也是大陸重點高新技術企業，韓國瑜在參訪時還不斷嘖嘖稱奇「太厲害了」；該公司還示範起雷射技術，描繪出韓國瑜Q版人偶，並以3D列印技術，做了紀念品送給韓國瑜夫婦，上頭有韓國瑜和李佳芬的照片，讓李佳芬是捧在手上開心合影留念。

▲李佳芬開心和3D列印紀念品合影留念。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）

▲以雷射技術描繪出韓國瑜Q版人偶。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）

大族激光科技公司是全球最大的工業激光設備生產企業，服務於世界500強企業等大型客戶，擁有分佈在60多個應用行業，11萬家以上工業客戶。

業務包括激光打標、激光切割、激光焊接、PCB、機器人、自動化設備等，產品廣泛應用於航空航天、船舶製造、軌道交通、新能源、精密器械、消費電子等多種行業。