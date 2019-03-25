影／柯文哲秀英文　臉書首播華府演說影片





▲台北市長柯文哲直播華府英文演說影片。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲結束美國訪問行程，25日在臉書上首播華府英語演說影片，強調自己在演講中凸顯自己與傳統的選舉文化不同、醫師經驗、北市府重視環保和財政紀律，以及用務實態度面對問題。柯文哲直播影片上線時，第一時間也吸引了1800名網友同步觀看，並且留言表示「台式英文，有特色！」

柯文哲表示，「準備這場華府演說，我跟幕僚花了很多時間討論。我們該如何向世界傳達台北市政府過去4年多以來努力的目標？這是我們的初衷，確認架構後，再由我自己做投影片，完成這個演講稿。」

柯文哲說，「我希望在演講中，凸顯我們與傳統的選舉文化不同，我們不買置入性行銷，不買廣告，不插旗幟，不掛布條，不開撒幣支票，帳戶公開透明，提早停止募款，2014年如此，2018年也是如此，我們以實際行動改變台灣的政治文化。」

柯文哲在臉書上也表示，「我希望在演講中，強調醫師經驗：醫師對待病人，不論老少、種族、性別，甚至是政黨，一視同仁，平等對待，作爲市長，我也會以同樣的態度面對市民；醫學上的實證精神，讓我們重視數據，迅速反應，尊重專業；醫病關係需要溝通，同樣的，政策的推動也需要溝通。」

柯文哲提到，「我希望在演講中，強調台北市政府重視環保，重視財政紀律，更重視市民生活的每個小細節，比方說鄰里交通改善計畫，巷弄內的綠色人行道，不只讓巷弄變得乾淨整齊，也減少交通事故傷亡數47%。」

「重點是，我們會以務實的態度面對問題，親美友中的戰略就是希望台灣在美中競逐的夾縫中求生存。」柯文哲強調，「人民福祉應是我們的優先考量，而不是利用這樣的競爭態勢，成為自己爭權奪利的槓桿。『wise and strong』是我們未來要努力的方向。我們向世界學習，也希望台灣被全世界看見，這是這場演講的初衷。演講結束後，收到非常多專家學者的意見，不管好的壞的，都是我們改進的參考。總之，繼續努力！」

柯文哲直播華府英文演說的影片，吸引了大約1800人左右同步觀看，截至記者截稿前，共有2.4萬觀看次數，近6000人按讚，約300人分享。網友們表示，「很有自信的演講」、「這個影片很棒，值得收藏」、「光榮城市英文版」。另外，由於有人在底下批評柯文哲英文不好，引來網友直嗆「說阿北英文比小學生爛的人，他的英文一定很爛，阿北的用字語法架構非常強。」

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