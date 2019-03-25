看柯文哲談同婚　前柯粉「廣告小妹」：他想傳達的應該是包容





▲台北市長柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在訪美談到同婚時表示，「我投票時投反對你，但是我允許12.5萬人上街遊行」，被外界解讀為自己投下反對票，但隨後也在臉書上澄清「不是指我個人針對公投議題投下反對票」。針對柯文哲的談話，過去曾是柯粉的部落客廣告小妹認為，「無法想像他當總統會是什麼模樣」。

廣告小妹24日發文表示，這一年來，不少小夥伴問起為啥退（柯文哲）粉了，因為自己是女性，雖然可以理解成長在柯文哲那個時代的台灣男性，對兩性關係的觀念普遍是如此，但柯文哲如今是台北市長，需懂得反思、進步、為市民做榜樣。

「我對柯文哲的期待不只是這樣，我還希望他能慢慢成長，提高表達能力，學習用字精準這件事。」廣告小妹說，有個孩子與她討論，自己覺得很有意思，「柯文哲以講話不修飾圈粉，卻也因為這樣被退粉。如果他學會了修飾，那他與其他政客有何不同？」這就是換了位子也要換腦袋的最佳示範吧。選前大家喜歡柯文哲的真性情，選後大家不僅希望保留某部分的真，也期盼柯文哲能有市長的樣子。

廣告小妹以這次MIT演講為例，「在我看完逐字稿後，為他捏冷汗。因為站在我的角度，他踩線的地方不只一處。由於我是前柯粉，對於他的講話模式很熟悉，從他口中說出來的字句，我聽得懂弦外之音。」例如「容忍」這個詞，柯文哲想要表達的應該是包容，「當然你可以提問說『同志遊行是人權，需要什麼狗屁包容！』不知各位有沒有看過（美國民主黨前總統候選人）希拉蕊的演講初稿？我看過一回，只能說美國人真的很懂演講的藝術。」

廣告小妹說，稿上若出現類似敏感字眼，會被圈起來並加註脈絡解釋，修改的時候不是整段去除，就是用一個故事或事件來進行延伸，避免被錯誤解讀。別說柯文哲了，自己都懷疑柯文哲團隊是否具備這樣的能力。

廣告小妹提到，整段演說最受矚目的是那句「我雖然投票的時候投反對你，可是我允許12萬5000人上街遊行」。這個「我」，究竟代表的是他本人還是台北市，「我憑良心說，就以我對他講話模式的瞭解，還真的有可能是台北市。他是一個代詞會混淆的人。」

最後，廣告小妹表示，柯文哲「都是第二屆市長了，表達能力還是停留在這階段，我也不知該說什麼好。只想說，我無法想像他當總統會是什麼模樣。馬英九、蔡英文的演講功力再怎麼差，也不會天天給自己、給台灣惹麻煩。站在國際舞台上，講話要小心。」