iPhone SE 2可望發表！保護殼廠商率先走漏風聲

▲iPhone SE 2保護殼突然出現在CASETIFY網站。（圖／翻攝自CASETIFY網站）

科技中心／綜合報導

一直被視為小尺寸iPhone愛好者的經典產品iPhone SE系列已經許久未進行更新，近來總是有不少該產品線將大復活的傳聞，但總是雷聲大雨點小，但這次蘋果可能真的要推出iPhone SE 2了！知名保護殼廠商被發現官網已有iPhone SE 2保護殼的專頁，再度掀起討論話題。

有眼尖的網友發現，知名客製化保護殼平台CASETIFY這幾天無預警地出現iPhone SE 2保護殼的專頁，專頁上寫著「iPhone SE 2 CASE Collection coming soon.」，似乎代表iPhone SE 2真的離問世不遠了。外像是阿里巴巴的平台上也突然出現了iPhone SE 2的購買介面，甚至還明確地標示出Face ID瀏海距離。但iPhone SE 2 的規格仍是眾說紛紜，目前比較主流的預測為搭載4.3吋的全螢幕設計、捨棄Touch ID改採Face ID和A11處理器等。

外傳iPhone SE 2將於本次蘋果發表會亮相，雖然蘋果春季發表會過去鮮少有iPhone產品亮相，但第一代iPhone SE就是在2016年3月21日發表的產品，因此在春季發表會中發表iPhone SE 2也不是不可能。

▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）