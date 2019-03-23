引述習近平金句拉關係　庫克：蘋果與中國的未來密不可分

▲蘋果公司。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

中國發展高層論壇2019年會23日在北京舉行，蘋果執行長庫克（Tim Cook）受邀出席並發表演講。他指出，蘋果鼓勵中國繼續開放，如此既能發揮後者的潛力，也可推動全球繁榮；蘋果與中國的未來密不可分，通過合作將能取得無限的成就。

庫克說，全球正面臨前所未有的挑戰，同時也面臨機遇，而夥伴關係是社會發展和人類進步的力量，其中關鍵在於互信和開放；蘋果身為全球領先的企業，可以幫助數百萬人擺脫貧困，還能賦予每一個學習的機會，有責任為這些全球挑戰貢獻力量，這是公司的核心業務與價值觀。

▼庫克訪問大陸。（圖／翻攝自庫克微博）

庫克提到，蘋果為中國超過200萬個開發者提供工具，為數十億美元的市場開發程式，為經濟困難地區提供教育機會，還為廠商提供可再生能源，「我們感到十分驕傲。」他還引述馬丁路德的話稱，蘋果和中國「是共同命運將我們捆綁在一起」，雙方的未來密不可分，通過合作「將能取得無限的成就」。

庫克總結表示，非常同意習近平說過的「眾人拾柴火焰高」這句話，認同夥伴關係的基礎建立在開放互信，感謝中國敞開大門「讓我們成為一份子」。

習近平於2016年3月出席全國政協民建、工商聯委員聯組會期間，曾經指示發展社會經濟。當時他說，國家這麼大、人口這麼多，並將長期處於社會主義初級階段，要把經濟社會發展搞上去，就要各方面齊心協力來幹，眾人拾柴火焰高；公有制經濟、非公有制經濟應該相輔相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消。