支援雙向無線充電！新iPhone配備、功能再爆料

▲今年發表的新iPhone預料將具備雙向無線充電功能。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

日本爆料網站Macotakara近期指出，依據中國大陸供應鏈的消息，今年將發表的新iPhone將具備雙向無線充電功能，且Apple Watch可透過此種方式來充電。

據《9to5mac》報導，智慧型手機具備雙向無線充電功能早已不是新聞，蘋果的競爭對手華為、三星早就已經發表過相關產品，先前號稱最強蘋果分析師的天風證券分析師郭明錤就預測蘋果將在今年推出具備雙向無線充電功能的iPhone。

日本爆料網站Macotakara近期也引述中國大陸蘋果供應鏈消息指出，今年的iPhone的確會具備雙向無線充電功能，且Apple Watch將可透過此種方式來充電，該網站也推測，近期蘋果發表的無線耳機AirPods的無線充電盒也將支援這項功能。該網站也推測，新iPhone的電池容量也可能因此而變大。

至於連接埠部分，Macotakara推測新iPhone仍會繼續使用Lightning連接埠，並不會跟上iPad Pro使用USB Type-C連接埠，但將會提供18W快充豆腐頭和Lightning轉USB Type-C連結線，新iPhone充電速度有望能因此提升。