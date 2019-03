庫克參觀紫禁城猛滑手機　狂讚北京故宮App體現中國文化

▲庫克參觀北京故宮。(圖/翻攝自今日頭條 )

大陸中心/綜合報導

蘋果CEO庫克(Tim Cook)21日現身北京王府井店 Apple Store直營店,展開了本次的春季中國大陸行。庫克今天(22日)下午參觀北京故宮時,不時拿著手機體驗故宮的相關App,並在微博貼文表示,「擁有近600 年歷史故宮博物院出品的這些App令人拍案叫絕!這些App 繼往開來,成為幫助全世界的人們了解中國文化的絕佳方式。」

庫克21日晚間出現在Apple Store北京王府井店,參加「Today at Apple」音樂實驗室活動,展開這次的春季中國大陸行。庫克今天上午先到洪恩完美未來教育科技有限公司,該公司旗下有洪恩雙語繪本、洪恩故事等四款產品在App Store上線,產品專注2歲到12歲兒童線上教育。

蘋果近年來一直在凸顯AR的重要性,庫克也不止一次表示AR未來的潛力。庫克表示,透過AR能更好地展示一個有趣的虛擬世界,包括傳統的藝術作品也能夠完整的呈現,事實上現在很多博物館,創業公司都在使用AR技術來實現以往未曾實現的體驗。

庫克結束參訪後前往北京故宮,與故宮博物院院長單霽翔進行會面。他也在大陸社群平台微博發文表示,「擁有近600年歷史的故宮博物院出品的這些App令人拍案叫絕!這些App繼往開來,成為幫助全世界的人們了解中國文化的絕佳方式。感謝單院長帶我領略故宮之美!Remarkable to see so many cutting-edge apps from the 600-year old @ 故宮博物院!Wonderful way to marry the old and the new to help people around the world learn about Chinese culture. Thank you Director Shan for the tour!!」

除了參觀北京故宮,庫克隨後還去了一個當地的健身房,參加一堂高強度訓練課程。庫克透露,那些健身愛好者有了Apple Watch之後,他們更有動力堅持訓練,還會和同伴進行比賽,看看誰能獲得勝利。在結束本次中國大陸行之後,庫克將迅速返回美國蘋果總部,準備下周(美國時間3月25日、台灣時間3月26 日凌晨一點)將登場的蘋果春季發表會。