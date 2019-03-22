庫克參觀紫禁城猛滑手機　狂讚北京故宮App體現中國文化

▲庫克參觀北京故宮。（圖／翻攝自今日頭條 ）

大陸中心／綜合報導

蘋果CEO庫克（Tim Cook）21日現身北京王府井店 Apple Store直營店，展開了本次的春季中國大陸行。庫克今天（22日）下午參觀北京故宮時，不時拿著手機體驗故宮的相關App，並在微博貼文表示，「擁有近600 年歷史故宮博物院出品的這些App令人拍案叫絕！這些App 繼往開來，成為幫助全世界的人們了解中國文化的絕佳方式。」

庫克21日晚間出現在Apple Store北京王府井店，參加「Today at Apple」音樂實驗室活動，展開這次的春季中國大陸行。庫克今天上午先到洪恩完美未來教育科技有限公司，該公司旗下有洪恩雙語繪本、洪恩故事等四款產品在App Store上線，產品專注2歲到12歲兒童線上教育。

▲庫克參觀北京故宮，故宮博物院院長單霽翔（左）在一旁介紹。（圖／翻攝自微博@TimCook ）

蘋果近年來一直在凸顯AR的重要性，庫克也不止一次表示AR未來的潛力。庫克表示，透過AR能更好地展示一個有趣的虛擬世界，包括傳統的藝術作品也能夠完整的呈現，事實上現在很多博物館，創業公司都在使用AR技術來實現以往未曾實現的體驗。

庫克結束參訪後前往北京故宮，與故宮博物院院長單霽翔進行會面。他也在大陸社群平台微博發文表示，「擁有近600年歷史的故宮博物院出品的這些App令人拍案叫絕！這些App繼往開來，成為幫助全世界的人們了解中國文化的絕佳方式。感謝單院長帶我領略故宮之美！Remarkable to see so many cutting-edge apps from the 600-year old @ 故宮博物院！Wonderful way to marry the old and the new to help people around the world learn about Chinese culture. Thank you Director Shan for the tour!！」

▲庫克參觀北京故宮，在微博發文。（圖／翻攝自微博@TimCook ）

除了參觀北京故宮，庫克隨後還去了一個當地的健身房，參加一堂高強度訓練課程。庫克透露，那些健身愛好者有了Apple Watch之後，他們更有動力堅持訓練，還會和同伴進行比賽，看看誰能獲得勝利。在結束本次中國大陸行之後，庫克將迅速返回美國蘋果總部，準備下周（美國時間3月25日、台灣時間3月26 日凌晨一點）將登場的蘋果春季發表會。