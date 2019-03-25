台大教授李存修涉兼大陸企業獨董　教育部：確實有違法

▲教育部初任李存修確實有違法，將要求台大依法處理。（圖／翻攝台灣大學財務金融系網頁）

記者許展溢／台北報導

台灣大學財金系教授李存修遭時代力量立委黃國昌踢爆，多年擔任大陸官方控股「上投摩根基金管理公司」獨立董事，教育部今（25日）表示，初步查證並根據陸委會意見，就法規面來看，確實有違法，會再將證據轉交台大，要求依法處理。

黃國昌13日在立院踢爆李存修在大陸企業兼任事宜，而且台大提供給教育部的名單更只列出企業名稱卻未說明企業本質。黃國昌痛批教育部，李存修兼任「這明顯是違法，台大為何沒有向教育部申報？」要求教育部徹查違法責任且追究到底「我一定會追到底」。他最後也表示「李存修只是一件，後面還有！」教育部與台大不要再隱匿了。

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▲立委黃國昌爆台大教授李存修涉兼大陸企業獨董。（圖／翻攝黃國昌臉書）

今天教育部政務次長劉孟奇出席教育及文化委員會進行專題報告被問此事，他指出，已有調查李存修兼職案，根據上投摩根3月籌募資金公開說明書中，都有李存修的名字，現職更列為台大教授，徵詢陸委會後初步認定李存修有違法，會再將證據交給台大，但目前還是要先請台大根據教育人員任用條例，召開教評會依違反《教育人員任用條例》處理。