建中生出走國外人數不到3%！教育部公布數據　這些學校最多

▲教育部高教司長朱俊彰表示，建中去年畢業到國外就讀的人數32人，比例佔全校不到3%。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學校長管中閔昨（24）在校務會議上指出，建國中學每年都有15%到18%的學生選擇出國念大學，認為這是非常可怕的警訊，已經「不能坐以待斃」。教育部高教司長朱俊彰表示，這數字有點問題，因為根據統計，建中去年畢業到國外就讀的人數才32人，比例佔全校不到3%。

朱俊彰認為管中閔提的數據可能有一點誤解跟問題。朱俊彰以去年全台高中畢業生統計共24萬人說明，選擇到國外的有2142人，整體不到1%。建中去年畢業生1072人，但出走台灣的只有32人，其中到大陸2人、香港11人、美國12人，其他則是日本、新加坡等國。

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▲管中閔日前率隊到台中招生。（圖／台大提供）

朱俊彰表示，台灣學生到國外讀大學的人數確實近幾年有在上升，但都只是微幅成長，主要是高中生會考量「國際競爭市場」，如獎助學金是否優渥、未來發展等多項可能性。以公立名校來看，反而出去的不多，主要還是落在私立，如康橋、常春藤、華盛頓、再興、復興和明道等多所都有設國際部的學校，及大部分駐外、台商子女會就讀的竹科實中。朱俊彰說，加上這些私校本來的設定就是以出國為導向。

至於台灣的大學競爭力，朱俊彰指出，不能否認大陸高等教育處於快速擴張階段，但以目前該國有2千多所大學比例去看，好像是在進步，但其實參差不齊，對比早就過了高等教育發展期的台灣，目前100多所，其實和鄰近國家如日本、韓國都屬於相對穩定發展狀態。

▲高教司長朱俊彰表示，高中生會出走主要是考量「國際競爭市場」。（圖／行政院提供）

朱俊彰說，大家不要妄自菲薄，若從比例去看未必台灣發展比其他國家還不好，教部也會積極提升競爭力，如透過教部「高教深耕計畫」，針對台大、清華、交大、中興、中央、中山等多所原本就很突出的大學挹注經費， 如開設跨國修課、跨國交流等創新方式，讓學生留在國內也能拓展國際視野。朱俊彰強調，這一點教部會持續加強。

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