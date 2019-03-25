建中生到國外念書人數3種版本吵不停！教育部說出真相了

▲建中生出國人數出現3種版本，引法各界討論。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學校長管中閔23日在校務會議上指出，建國中學每年都有15%到18%的學生選擇出國念大學，認為這是非常可怕的警訊，引發不少討論。建中校長徐建國則說，去年只有126人， 教育部高教司長朱俊彰表示，實際是32人。教育部政務次長劉孟奇今（25日）回應這3種版本的差別。

立院教育及文化委員會今天進行專題報告，劉孟奇會前被問建中生出國人數出現3種版本表示，教部的數字上是建中提供，現在說法不一，應該要問建中是怎麼一回事，而會有這落差，是因為建中對外統計（講到國內），都是以「人」， 126人部分（講到國外）是「人次」，也就是包含同一位學生重複錄取多所學校。

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至於管中閔18%，劉孟奇推估，這說法應是指申請的人數，但跟實際錄取、就讀的人數就會有落差，但若以126人次來看，最後選擇留在台灣就讀的人還是很多，因此這樣的落差是可喜現象。

劉孟奇表示，台灣頂尖傳統名校高中出國情況確實有上升，從1500多人增加到2100多人，若只統計傳統名校，比例有40%，在絕對數字上，29所傳統的名校中，則增加111人。

對於國際競爭，劉孟奇說，很肯定台大或其他學校願意針對整個國內、外留才或競爭能提出具體、強化作法，教部非常樂意看到這樣情形。

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