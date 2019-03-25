韓國瑜25日會劉結一　陸委會：高市府昨晚提變更行程申請

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

高雄市長韓國瑜將於今（25）日下午在深圳與國台辦主任劉結一會面，由於此行程事前並未列在提交內政部聯審會的內容當中，引發外界關注。陸委會副主委邱垂正一早出席立院經濟委員會受訪時表示，「據了解，昨天晚上高雄市政府方面有提出變更行程的申請」。

至於變更行程的內容為何？邱垂正提到，韓國瑜市長今天下午的行程會跟國台辦劉結一主任見面，這行程變更有向內政部申請，陸委會也接到資訊，正在處理。

▲韓國瑜24日抵達深圳。（圖／與會人士提供）

高雄市長韓國瑜昨（24）日由澳門前往深圳，晚間與廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中會面。此前傳出韓國瑜將與國台辦主任劉結一在深圳或廈門，擇一地點會面，經深圳台辦證實，兩人會面的時間訂於25日下午4時30分。

邱垂正也再次強調，維護中華民國主權安全，是所有政治人物的責任，不管是中央、地方，都要兼負這個責任，中央地方要一起拚經濟、顧主權。他提到，「依規定赴陸相關行程，回台灣後必須在一定期間內向內政部聯審會提出，如果經聯審會決議市政府需加以說明，市政府應該要補充說明」。

▲韓國瑜參訪深圳燈光秀。（圖／記者吳奕靖攝）

對於韓國瑜與劉結一會面一事，陸委會表示已經有接到資訊。邱垂正提到，這次給內政部聯審會的申請許可，裡面沒有這一段，「我們也不斷呼籲，如果他（韓國瑜）有相關的變更行程，可以跟內政部聯審會提出，據了解，昨天晚上，高雄市政府方面有提出變更行程的申請」。

此外，對於外界質疑韓國瑜在港澳與中聯辦主任密會等相關情事，邱垂正強調，赴港澳沒有相關規定規範相關人士見面申請，但如有涉及公權力或政治議題協商，亦或是兩岸條例規範的合作行為，就兩岸條例規定，便沒有分區域。

