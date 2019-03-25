14歲女遭硬上後慘懷孕！親生父竟在生日當天　載她去嫁「性侵犯」

▲性侵示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

現年18歲的美國女孩希瑟（Heather）4年前，遭到在爸爸店裡打工的24歲男子艾倫（Aaron）性侵還意外懷孕，不過當她的爸爸得知此事後，竟然制定了一個精密的計畫，在她15歲生日當天拐騙到艾倫所住的州，並強迫女兒嫁給這名性侵犯，只因為想要有人幫忙照顧孩子。

根據外媒報導，艾倫在4年前到希瑟爸爸所開的漁具店打工，並在入職當天喝醉後性侵了老闆的女兒；當時的希瑟因為年紀太小，加上太過害怕不敢告訴其他人，整件事一直到她被發現懷孕才爆發。

不過希瑟的爸爸並未想辦法幫助女兒，而是制定了一個精心的計畫–把女兒嫁給艾倫，這樣就有人可以幫忙照顧嬰兒。希瑟在15歲生日當天被打扮的漂漂亮亮，舉辦了派對之後被載往另一個州，怎麼也想不到，她一生中最相信的男人會強迫她嫁給一名性侵犯。

希瑟說，婚禮結束之後她、爸爸跟艾倫三人一起生活，但過沒多久她就流產了，而艾倫變成一名會使用暴力的丈夫；遠在其他地方的希瑟媽媽發現女兒情形不對勁，在他們結婚4個月後報警，最後艾倫被控犯有性侵最和被判處15年的徒刑，而希瑟的爸爸則是被指控強迫結婚，也遭到函送法辦。

現在已經成年的希瑟有了新的伴侶和小孩，雖然一切看似幸福，但先前的回憶仍折磨著她，但她說她已經做好準備，「如果艾倫再度靠近我，我會開槍打死他」。報導中指出，雖然希瑟的故事聽起來很不可思議，但是在美國卻不少見，2000年到2015年期間，有超過20萬名兒童結婚，其中一些年僅12歲，有85%是女孩，但卻只有15%是男孩。

2019年年初，南卡羅來納州參議院一致通過一項法案，如果正式通過，原本允許16歲以下懷孕女孩結婚的規定，將會遭到廢除；不過令人震驚的是，童婚在美國的27個州仍然合法。